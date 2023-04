Arnaque à la trottinette, attention avec les amendes à payer !

Une fois de plus, ce sont bel et bien les trottinettes qui se retrouvent en plein cœur d’une très grosse polémique, comme on a pu le voir ces derniers jours. En effet, vous n’êtes pas sans savoir que si les français se tournent de plus en plus vers les trottinettes pour se déplacer au quotidien, cela peut parfois avoir de lourdes conséquences….

Une révolution impressionnante pour les transports en commun !

Dans les grandes villes en France, et cela depuis maintenant quelques années déjà, on a pu voir que les trottinettes ont pu prendre une place de plus en plus considérable, il faut bien le dire. En revanche, on peut voir aussi que certains n’apprécient pas beaucoup le fait que les usagers ne prennent pas toujours de précautions, quitte à parfois provoquer des accidents plus ou moins importants…

Une fois de plus, cela a pu être par ailleurs l’opportunité pour certains de se lancer dans des arnaques encore et toujours plus folles, comme cela a pu se voir notamment dans les grands médias. Bien évidemment, vous allez devoir faire très attention à la façon dont vous vous y prenez pour essayer de découvrir une nouvelle façon d’utiliser ces moyens de transports, car cela pourrait vraiment vous jouer des tours.

En effet, on a pu entendre parler notamment d’une très grosse arnaque qui fait froid dans le dos, et qui pourrait bien s’étendre à de nouveaux moyens de se déplacer, il faut bien se l’avouer. Comme vous allez le voir, cela pourrait même provoquer la colère de certains d’entre vous si vous avez pu être exposés à cette situation qui a clairement pu virer au cauchemar.

L'arnaque du moment, c'est cette trottinette électrique XXL "vendue" 60 euros… Campagne de pub très agressive en ce moment mais absolument rien à attendre.

Une fois de plus, on va entendre parler de cette grosse arnaque pendant assez longtemps, notamment parce que l’on sait d’ores et déjà que des milliers de français vont être confrontés à cette dernière…

Attention à cette arnaque qui vous concerne peut-être !

Si vous êtes un grand usager des transports en commun, et plus particulièrement de certains équipements, vous devez alors savoir que les arnaques sont encore et toujours plus nombreuses quand vous vous déplacez ! En revanche, personne n’aurait pu s’attendre à ce que l’on retrouve un phénomène similaire avec les fameuses trottinettes que l’on a pu voir très récemment dans les grandes villes et en périphérie.

Pour ainsi dire, il est assez clair que certains ont pu même se lancer dans des démarches encore et toujours plus complexes pour essayer de s’en sortir pour se déplacer, notamment à un moment où le prix de l’essence peut être assez coûteux pour des millions de français, il faut bien l’avouer…

En revanche, il va falloir prendre rapidement les devants pour les personnes qui ont pu se retrouver dans une situation similaire à celle que l’on a pu découvrir : des malfaiteurs auraient eu l’idée de placer des faux QR codes pour la réservation des trottinettes ! Un piège qui va pouvoir se refermer très rapidement sur les cibles concernées…

Une arnaque qui ne prend que quelques secondes seulement !

Avec la possibilité de placer de faux QR codes directement sur les trottinettes, on constate que ce sont essentiellement les nouveaux utilisateurs qui sont visés par cette arnaque !

Malheureusement, une fois que le QR code a pu être scanné, et le paiement réalisé pour la réservation de la trottinette, c’est là que les utilisateurs se rendent finalement compte de leur erreur. Un drame qui a pu concerner de nombreuses personnes jusqu’à présent, et qui pourrait vous coûter très cher !