Cauchemar dans les magasins Lidl : ce rappel de produit vous concerne peut-être si vous êtes gourmand !

Lidl dans la tourmente avec ce rappel de produit : il s’agit de saumon !

Un poisson que vous aimez forcément, mais qui a été contaminé !

En revanche, même s'il s'agissait peut-être d'une belle promotion, il va falloir vous faire à l'idée de ramener ce produit au plus vite ! Il s'agit de la référence 4056489615156, et du lot G0540372.

Saumon fumé ASC de Norvège 4 tranches – Nautica Risques : Listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose) Motif : Un autocontrôle a révélé la présence de Listéria monocytogenes.https://t.co/PFTpO6I3tq pic.twitter.com/WA1A3FOU0k — RappelConso (@RappelConso) March 31, 2023

Des dispositions mises en place pour ce rappel de produit par Lidl : de la Listéria monocytogenes détectée !

