Arnaque au colis Vinted : vous pourriez perdre très gros sur la plateforme !

Si on savait parfaitement que les arnaques en tous genres allaient pouvoir continuer de la sorte dans les semaines qui viennent, on ne pensait pas que la plateforme en ligne Vinted allait pouvoir être la victime de nouvelles grosses arnaques.

En effet, alors que l’on a pu connaître un vrai boom de cette application de récente ces dernières années, il se pourrait bien que la situation devienne pire que prévu !

Un cauchemar pour ces acheteurs sur Vinted !

Pour bien s’en rendre compte, d’ailleurs, il suffit tout simplement de se rendre sur les réseaux sociaux pour voir toute la mauvaise publicité autour de la plateforme Vinted que l’on peut voir récemment. Malheureusement, la situation pourrait bien devoir de pire en pire pour toutes celles et ceux qui ont pourtant l’habitude de faire leurs achats sur cette fameuse plateforme.

Il faut bien avouer que le principe que propose Vinted est assez intéressant, il faut bien le dire. Alors que de plus en plus de personnes en France et dans le monde peuvent souffrir de plus en plus de problèmes d’argent, on se doute bien que les arnaques en toutes halées vont pouvoir se multiplier à vitesse grand V.

En revanche, personne n’aurait pu imaginer une seule seconde que l’on allait découvrir autant de problèmes avec les arnaques autour de la plateforme. D’ailleurs, si vous avez l’habitude de commander de façon très régulière sur cette plateforme, alors vous êtes peut être directement concerné par une grosse arnaque qui n’a finalement pas fini de faire parler d’elle…

Même si on sait d’ores et déjà que certains d’entre vous pourraient avoir envie de se tourner vers d’autres solutions pour faire des achats dits de seconde main, il faut avouer clairement que la plateforme Vinted est parfaite pour tous ces français qui veulent faire des économies. A moins qu’il n’y ait une grosse arnaque à la clé…

Une arnaque qui pourrait vous coûter très cher…

Si vous êtes un client assez régulier de la plateforme de ventes Vinted, à tel point que vous ne savez plus du tout quel colis est-ce que vous attendez à l’heure actuelle, vous pourriez vous retrouver dans une situation assez catastrophique, il faut bien le dire. Néanmoins, on sait d’ores et déjà que vous allez avoir du mal à déceler les vrais des faux messages, car le problème est que les arnaqueurs ne se privent pas pour aller encore et toujours plus loin.

En effet, suite à une base de données de numéros de téléphone et d’adresses e-mail qui n’ont rien à voir avec la plateforme Vinted, ces arnaqueurs misent sur le fait que vous soyez directement inscrit sur Vinted, que ce soit le cas ou non d’ailleurs. Autant dire clairement que ces derniers ne visent pas forcément les clients Vinted, mais bien des personnes pour qui ils ont pu récupérer des adresses e-mails avec des numéros de téléphone. Ce n’est que par la suite que le piège se referme…

Des messages à répétition pour récupérer de faux colis !

Par la suite, ces personnes malveillantes en profitent donc pour vous envoyer de nombreux messages en tous genres, et cela, pour vous annoncer clairement que vous avez un colis en attente de récupération.

De quoi pouvoir rendre complètement fou celles qui pourraient cliquer sur ces messages frauduleux et payer des sommes impressionnantes pour récupérer leur colis de la plateforme… De quoi donner le tournis à certains d’entre vous qui ne sauront plus comment réagir !