Arrêt maladie : attention, les indemnités journalières viennent de changer et vous pourriez perdre beaucoup d’argent !

Alors que de plus en plus de français vivent dans des situations toutes plus catastrophiques les unes que les autres, on est clairement en droit de se demander si les arrêts maladie vont pouvoir se multiplier ou non cette année encore. Il faut bien dire que certains français n’arrivent clairement plus à tenir le coup, notamment avec de plus en plus de réformes et de mauvaises nouvelles en tout genre dont on peut entendre parler.

Des mauvaises nouvelles qui s’accumulent pour les français…

Si vous avez déjà eu l’occasion de vous mettre en arrêt maladie ces toutes dernières semaines, alors vous vous doutez bien que cela pourrait avoir de fortes répercussions sur votre salaire ! En effet, même si certaines entreprises n’ont pas clairement décidé de prendre les devants, et de proposer des indemnités qui sont toujours en faveur des employés, ce n’est pas du tout le cas de tout le monde.

Avec des arrêts maladie qui peuvent être assez conséquents dans certaines organisations, certains professionnels de santé disent même que c’est un vrai jeu pour certains employés qui n’arrivent plus du tout à rester en place pendant quelques semaines ou bien même pendant quelques mois déjà… En revanche, qui aurait pu seulement imaginer que, dans ce contexte, les indemnités journalières allaient pouvoir alors changer de la sorte ?

Et bien, il se trouve qu’il y a tout juste eu une nouvelle augmentation qui pourrait avoir pour effet de tout changer pour des millions de français qui sont en train de se mettre en arrêt maladie chaque semaine ou chaque mois. Mais allez-vous être directement concerné par cette annonce pas tout à fait comme les autres ?

Êtes-vous influencé par cette nouvelle décision sur les arrêts maladies ?

Si vous avez d’ores et déjà eu l’occasion de vous mettre en arrêt maladie, alors vous devez forcément savoir que les indemnités journalières sont d’ores et déjà calculées à l’avance ! En effet, concernant certaines professions du secteur privé, on constate même que certains n’ont même pas besoin d’avoir un délai de carence d’un jour !

Mais tout cela est clairement sans compter sur le fait que certains français vont devoir être contraints de faire de nouveaux efforts, notamment à cause des toutes dernières décisions de la part du gouvernement, à commencer par la réforme des retraites qui ne cesse de faire encore et toujours plus de bruit en France. En revanche, en ce qui concerne les indemnités journalières, si vous vous mettez en arrêt maladie prochainement, voici quelques informations qui pourraient bien tout changer pour vous et vos proches…

Une indemnité journalière qui ne satisfait pas tout le monde !

Si certains d’entre vous connaissent déjà le montant de leur indemnité journalière, il est tout à fait possible que celle-ci ait pu changer récemment ! En effet, chaque année il se trouve que l’indemnité journalière est revue, et on peut même dire que celle-ci pourrait s’accompagner d’une très bonne nouvelle pour certains d’entre vous.

Concrètement, on a notamment pu découvrir que l’augmentation des indemnités journalières semblait être généralisée, même si elle ne sera pas assez suffisante pour certains entre vous pour qui chaque euro gagné compte ! En revanche, avec une indemnité journalière qui peut aller jusqu’à seulement 50,58 euros bruts, on se doute bien que tout le monde ne sera pas forcément content de pouvoir se mettre en arrêt maladie !