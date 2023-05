Retard sur le chèque énergie : ces français deviennent complètement fous et crient au scandale !

Une fois de plus, avec notamment la crise économique qui ne cesse de faire encore et toujours plus de bruit en France, on peut vraiment dire que tout porte à croire que la situation n’est pas prête de s’améliorer…

En effet, avec notamment des foyers qui n’arrivent plus du tout à joindre les deux bouts, les prix de l’alimentation qui augmentent de jour en jour, et parfois des situations assez alarmantes où l’on peut voir parfois des foyers qui n’arrivent pas à se chauffer, le chèque énergie est une aide assez considérable pour des millions de foyers !

VIDÉO – Attendu par 6 millions de foyers, voici pourquoi le chèque énergie aura quelques semaines de retard https://t.co/h3P0HnsKX7 pic.twitter.com/V3l3Q10gwH — TF1Info (@TF1Info) March 8, 2023

Un mois de mai qui rend la réception du chèque énergie difficile !

En revanche, on a pu apprendre une très mauvaise nouvelle, et celle-ci pourrait avoir un impact assez considérable pour tous ces français qui voudraient pouvoir se faire plaisir pendant ce mois de mai qui s’annonce assez radieux… En effet, on a déjà pu voir que les précédents jours étaient assez intéressants pour toutes celles et ceux qui apprécient les week-ends prolongés, et cela ne semble pas prêt de s’arrêter dans les jours qui viennent !

Néanmoins, si vous espérez pouvoir réserver un petit week-end en amoureux ou en famille, alors il va falloir prendre les devants et essayer tant bien que mal de payer vos factures d’énergie actuelles ! En effet, si vous ne le faites pas, vous prenez à la fois un risque considérable d’avoir une grosse amende à payer, mais vous pourriez aussi vous retrouver avec des coupures intempestives de la part de vos fournisseurs, même si cela n’arrive que très rarement, pour ne pas dire en réalité jamais…

Même si certains affirment que les retards de réception seraient notamment liés aux derniers jours fériés que l’on a pu connaître, cela ne devrait pourtant pas être le cas, car on a pu apprendre notamment une information contradictoire ces derniers jours…

Les chèques énergie sont déjà partis depuis plusieurs jours !

C’est dans la presse, et notamment dans le Midi Libre, que l’on avait pu entendre dire que les chèques énergie avaient pu être envoyés le mardi 9 mai à 25 départements en France, et vous êtes très probablement concernés ! En revanche, sur les réseaux sociaux, la colère gronde, car on a pu déjà voir certains français se plaindre malheureusement de ne pas avoir reçu leur chèque énergie au bout de quelques jours…

Mais alors, dans ce cas de figure, faut-il y voir un simple bug informatique, ou bien un retard de la part des autorités françaises ? Et bien, dans les faits, la situation pourrait être encore un peu plus compliquée que cela, si bien qu’il serait même assez difficile de vous répondre très précisément…

Le #ChèqueEnergie 2023 arrive pour payer vos factures d’énergie ! 📨

Découvrez si vous êtes bénéficiaire et quel est son montant.

Vous avez reçu le chèque énergie exceptionnel ? Il est encore temps de l’utiliser ! 💡 — EDF & MOI (@EDFetMoi) May 4, 2023

277 euros en attente, n’attendez pas pour les récupérer !

Si vous n’avez pas encore pu recevoir ces fameux 277 euros qui pourraient bien vous faire souffler un peu pendant ce mois de mai, alors il va falloir prendre très rapidement les devants…

En effet, pour cela, vous pouvez par exemple prendre contact avec votre interlocuteur local qui pourra vous indiquer plus précisément si votre chèque énergie vous aura été envoyé ou pas. Il est aussi possible de bien vérifier votre situation sur le site concerné : il est malheureusement possible que vos droits aient pu changer, ce qui serait une très mauvaise nouvelle alors que l’on sait que l’été arrive dans tout juste quelques semaines seulement…