Cette astuce magique vous permet de TOUT ranger dans le lave vaisselle en un clin d’œil !

S’il y a bien quelque chose qui peut mettre à mal certains couples, il faut bien le dire, c’est bien la vaisselle ! En effet, même si certains vous diront clairement qu’ils préfèrent se tourner en priorité vers des lave-vaisselles encore et toujours plus performants pour éviter de devoir tout laver, cela ne fait pas tout !

Il est assez fréquent que le ménage ou encore la vaisselle soit justement au cœur des disputes des françaises et des français, malgré le fait que cela ne soit heureusement pas la norme de partout !

Du lave vaisselle à la dispute, il n’y a qu’un pas !

Et pourtant, on a bien souvent ce fameux débat du rangement du lave-vaisselle qui peut poser de vrais problèmes à des millions de couples en France et dans le monde ! Il suffit parfois d’un verre mal rangé pour que celui-ci soit brisé par la suite, ou encore d’une série d’assiettes qui va pouvoir être rangée de façon assez aléatoire pour empêcher de passer par la suite tous les autres éléments que l’on voudrait mettre dans un lave vaisselle…

D’ailleurs, pour les personnes qui peuvent manquer de rigueur et d’organisation au quotidien, on peut tout de même constater que cela peut être toujours très difficile de savoir où donner de la tête. Bien que certains d’entre vous aient pu d’ores et déjà se tourner vers des professionnels du ménage pour ne plus avoir besoin de s’occuper de la vaisselle, il faut bien noter que cela n’est pas toujours facile à faire dans la pratique.

Comme vous allez le voir, il y a pourtant quelques techniques qui pourraient bien vous permettre de changer toutes vos habitudes du jour au lendemain, ce qui peut être plutôt pratique pour toutes celles et ceux qui voudraient en profiter pour ne plus avoir de problèmes avec leur vaisselle…

Un petit détail sur votre lave vaisselle que vous n’avez surement pas vu !

Et oui, une fois de plus, c’est sur les réseaux sociaux que l’on a pu découvrir une astuce qui pourrait bien tout changer ! Bien que certains d’entre vous aient pu clairement prendre le réflexe de lire en long et en large le manuel de leur lave vaisselle, il faut aussi savoir que cela peut parfois mener à mal certains d’entre vous qui peuvent se perdre dans la lecture de ces manuels pas comme les autres, et qui ne sont pas toujours bien accessibles…

En revanche, vous allez notamment pouvoir remarquer que certains ne se privent pas, sur les réseaux sociaux comme TikTok, pour pouvoir partager de nouvelles astuces assez hors du commun avec leur lave vaisselle, il faut bien le dire. Et en ce qui concerne le lave vaisselle, c’est une petite molette que vous avez forcément sur votre lave vaisselle, et qui pourrait bien tout changer !

Ce genre de vidéo me donne le sentiment d'avoir tout raté dans ma vie. (je viens de tester sur mon lave vaisselle, j'ai rajouté 1 point de compétence). pic.twitter.com/Rn21sc81u1 — Jason Burne (@Monty_Brogan69) March 9, 2023

Il vous suffit de baisser la molette pour avoir des rangements supplémentaires !

Vous vous demandez de quelle molette il s’agit ? Et bien, il vous suffit de regarder sur le côté de votre lave-vaisselle, et de voir qu’il y a finalement une petite molette que vous allez pouvoir monter !

Celle-ci est très pratique, car vous allez notamment pouvoir placer des verres à pied bien plus facilement mais cela vous permettra aussi de ranger des couverts sur le dessus si vous manquez de place, ou notamment si vous avez besoin de ranger des spatules dans le lave vaisselle avant de le lancer !