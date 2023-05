Un cambrioleur témoigne et balance tout sur les endroits où il ne faut jamais mettre son argent !

A l’heure où certaines régions en France connaissent de plus en plus de cambriolages, force est de constater que certains d’entre vous ont pu subir de plus en plus de pressions de la part de voisins qui ont pu se faire cambrioler récemment. Si vous vous trouvez dans une situation plus que délicate où vous craignez le pire, et bien sachez que cela pourrait bien vous jouer des tours si vous ne prenez pas le plus de précautions possibles !

Des anciens cambrioleurs prennent la parole et témoignent !

En effet, avec notamment de plus en plus de personnes qui peuvent se trouver dans la plus grande détresse financière, certains ne se privent plus du tout pour prendre les devants, et pour proposer ainsi des solutions qui ne sont pas toujours bien honnêtes, il faut bien le dire…

Avec des cambriolages massifs qui ont pu avoir lieu chez des millions de personnes en France, on sait en revanche désormais, grâce à des personnes qui ont pu directement témoigner sur la toile, qu’il va falloir éviter de mettre tout son argent dans certaines cachettes bien précises. En revanche, personne n’aurait pu imaginer que les cambrioleurs auraient pu prendre la parole sur ce sujet dans la presse et sur les réseaux sociaux !

Bien que les informations plus précises n’aient pas pu filtrer, pour des raisons évidentes de confidentialité, on se doute bien que les personnes qui ont pu décider de prendre la parole très récemment ne sont plus du tout parmi les personnes actives dans le monde du cambriolage… Néanmoins, ces informations sont à prendre avec des pincettes, car personne ne saurait vraiment dire si les cambrioleurs actuels ont pu trouver d’autres endroits où fouiller quand ils rendent visite à certaines maisons ou appartements…

Voici les endroits où il ne faut jamais mettre votre argent, les cambrioleurs regardent ici en premier !

Vous vous demandez sans doute comment il est encore possible pour vous de protéger tout votre argent, mais surtout éviter que vos objets de valeurs se retrouvent du jour au lendemain chez des cambrioleurs peu scrupuleux, et qui pourraient bien vous valoir du mal. Bien que cela puisse tout de même varier en fonction des envies des différents cambrioleurs, il apparaît tout de même que la plupart d’entre eux se tournent vers les lieux qui suivent :

Les chambres

Si vous pensez que les cambrioleurs allaient éviter de se rendre dans les chambres, et bien c’est une très mauvaise pioche ! En effet, ces derniers n’hésitent pas à aller directement dans les différentes chambres, et plus précisément dans les armoires pour dénicher des objets de grande valeur…

Les meubles du salon

Rien de mieux que d’aller fouiller dans des meubles de salon pour aller découvrir de plus en plus d’objets qui ont de la valeur, comme des bijoux, ou même d’anciennes pièces de collection ! En revanche, les cambrioleurs auront eux aussi la même idée que vous…

Les vases

Oubliez tous les clichés que vous avez pu lire sur les cachettes, car on constate en effet que les vases sont aussi très en vue par les cambrioleurs ! Ils ne se privent pas pour pouvoir aller fouiller ces derniers, même s’il n’y a rien dedans par ailleurs…

Le matelas

Enfin, si cacher de l’argent sous le matelas est un grand classique, ce n’est pas par hasard, et les cambrioleurs le savent bien…