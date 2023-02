Ne mettez jamais votre argent ici, les cambrioleurs regardent en premier à cet endroit !

A l’heure où les cambriolages sont de plus en plus nombreux en France dans certaines régions, on sait parfaitement que certains d’entre vous ne pourront malheureusement pas échapper à un cambriolage. S’il est toujours vivement recommandé de s’équiper avec une alarme, force est de constater que si vous ne faites pas tout le nécessaire, vous pourriez très rapidement être pris au dépourvu !

Les cambriolages se multiplient en France !

Bien évidemment, inutile de dire qu’avec de plus en plus de françaises et de français qui ne supportent plus du tout le fait de se sentir en insécurité, des mesures parfois assez drastiques s’imposent ! Mais comment s’y prendre quand on sait que certains voleurs n’hésitent plus du tout à employer les grands moyens en essayant encore et toujours plus de techniques de vol assez dingues ?

Et bien pourtant, sans s’en rendre compte, il suffit de voir les toutes dernières statistiques de certaines régions et grandes villes en France qui restent assez inquiétantes. Et pourtant, si un cambrioleur se rend chez vous, cela ne vaut pas forcément dire qu’il pourra avoir l’occasion de repartir avec un gros butin. Mais en réalité, vous devriez savoir qu’il y a bel et bien un moyen de l’empêcher d’arriver à ses fins…

Les entreprises sont souvent mieux protégées que les logements privés, pourtant il peut arriver que le matériel coûteux qu’elles abritent attire les convoitises de cambrioleurs. 👉Comment réagir si cela vous arrive ? 🤔#Cambriolage #Vol #AssuranceVol #AssuranceProfessionnelle pic.twitter.com/qfbfmbZxLb — Philippe Carrot (@philippe_carrot) January 30, 2023

Une méthode désormais bien connue chez les cambrioleurs…

Si on sait d’ores et déjà que certains voleurs ne se privent pas pour aller visiter des maisons et des appartements, il faut tout de même savoir qu’il y a un parfaitement habile de les arrêter ! En effet, comme vous pouvez vous en douter, il se trouve que les cambrioleurs sont assez méthodiques.

Parce qu’ils ont parfois plusieurs mains qu’ils ont pu prévoir de cambrioler en une seule et même journée, on remarque tout de même que c’est pour eux un véritable travail qui peut prendre bien plus de temps que ce que l’on ne l’imagine.

Et pourtant, il se trouve que quand on regarde les cachettes utilisées par les français, bon nombre d’entre elles ne sont pas vraiment originales, mais comment se prémunir face à de plus en plus de cambriolages ?

🏡 #Prévention I Anticiper votre prochain départ en vacances, quelques conseils pour vous protéger d'un #cambriolage 👇 pic.twitter.com/I3G2IxyQrW — Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer (@Interieur_Gouv) August 24, 2022

Voici les cachettes à éviter, ce sont celles que les cambrioleurs préfèrent !

Comme vous pouvez vous en douter les cambrioleurs apprécient souvent se rendre au même endroit pour leur vol, et cela peut d’ailleurs très bien se voir quand on voit combien il est assez facile pour eux de cambrioler plusieurs appartements ou maisons en un temps record. Voici quelques exemples de lieux qu’il faut éviter à tout prix pour cacher vos biens les plus précieux :

Les armoires dans la chambre

Si vous avez prévu de cacher des objets précieux ou encore de l’argent dans une armoire dans votre chambre, mauvaise nouvelle : vous allez risquer de tout perdre, et cela pourrait être un vrai drame pour vous si vous avez un gros pactole en vue !

Les meubles dans la cuisine

Parce que les voleurs partent du principe que ce qui a de la valeur sera caché et non mis en avant, ils pourront facilement aller dans les meubles de la maison pour les ouvrir et ainsi essayer de trouver quelque chose à voler…

Derrière les tableaux dans le salon

Enfin, si vous aviez pu penser qu’il serait intéressant de cacher de l’argent ou des objets de valeur dans le salon, ne les mettez surtout pas derrière les tableaux car les voleurs apprécient aussi ces cachettes !