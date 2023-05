CAF : très bonne nouvelle, les bénéficiaires de cette aide sociale vont gagner plus d’argent dans les prochains jours !

En cette période de crise économique, on peut dire que cette nouvelle va vraiment pouvoir faire toute la différence pour les milliers de français qui sont concernés !

Des aides sociales qui restent indispensables pour les français !

#AAH | Dès que la déconjugalisation est favorable au bénéficiaire, la caisse compétente (CAF ou MSA) appliquera le mode de calcul déconjugalisé.

Consultez notre FAQ avec les conditions selon votre situation ➡️ https://t.co/1mFaoNC0ej pic.twitter.com/gUXWY9tEmh — Ministère des Solidarités (@Solidarite_gouv) May 2, 2023

Depuis 2017, l’#AAH a augmenté de près de 20%. C’est un effort conséquent et concret pour de nombreux Français. La déconjugalisation de l’AAH sera une nouvelle étape. Dès octobre, 120 000 bénéficiaires verront leur allocation ↗️de 350€ par mois.https://t.co/2xqxxbHDoh — Jean-Christophe COMBE (@JCCOMBE) May 5, 2023

Cette aide sociale augmente et va tout changer à partir de ce mois-ci !

En ce qui concerne les aides sociales de la CAF, malheureusement, on peut dire que les bonnes nouvelles ne concernent pas tout le monde, mais une petite partie des bénéficiaires qui devrait tout de même bien apprécier cette aide qui va augmenter pour eux ! En effet, il s’agit ni plus ni moins de l’AAH, que certains d’entre vous connaissent.

L’AAH, qui concerne les Allocations aux Adultes Handicapés, a donc pu augmenter de 5,6% pour ce mois-ci, ce qui parait peu, mais qui est assez conséquent quand on y regarde de plus près !

Vous êtes en situation de #handicap et vous vivez en couple ? Savez-vous que le mode de calcul de l’AAH va changer au 1er octobre ? Votre Caf vous en dit plus sur la déconjugalisation de l’AAH : les réponses aux questions que vous vous posez sont surhttps://t.co/Ns0meRec3l pic.twitter.com/fuBC1N2uqh — Allocations Familiales (@cnaf_actus) May 2, 2023

971,37 euros d’allocations pour les plus chanceux !

Si vous êtes directement concerné par cette aide sociale, et bien, vous allez alors pouvoir recevoir chaque mois plus de 900 euros, ce qui pourrait bien vous donner un vrai coup de pouce au quotidien !

En effet, avec la somme plus précise de 971,37 euros au total pour chaque mois, on constate que les personnes en situation de handicap qui peuvent profiter de cette aide vont avoir un quotidien qui va radicalement changer. Il ne vous reste plus qu’à vérifier si vous êtes concerné ou pas par cette aide !