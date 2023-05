Carrefour, Leclerc, Intermarché, … : quelles sont les grandes enseignes qui ouvrent leurs portes en ce lundi 8 mai 2023 ?

Alors que la semaine dernière, notamment pour le lundi 1er mai, on avait pu constater que bon nombre de grands magasins avaient pu prendre de grandes décisions en choisissant de fermer leurs portes, quelle est la tendance pour ce lundi 8 mai 2023 ? On sait que les français sont assez attachés les jours fériés, et pour cause : il y en a de moins en moins qui sont encore et toujours respectés !

Un jour pas comme les autres pour des millions de français !

Avec, par ailleurs, des lois qui peuvent parfois faire évoluer les mentalités et même demander à certains d’entre vous de participer à un certain effort pour aller travailler pendant un jour férié, il est tout à fait légitime de se demander si on va pouvoir avoir l’occasion de trouver des magasins et des restaurants ouverts en ce jour si particulier.

Mais alors, allez-vous avoir la chance de pouvoir vous rendre dans l’un de vos magasins préférés en cette journée si spéciale ? Et bien, afin de vous permettre d’y voir un peu plus clair, nous avons tout simplement décidé de prendre les devants et de vous dire plus précisément quels sont les magasins qui vont pouvoir ouvrir leurs portes en cette journée si spéciale.

Même si, il y a déjà quelques décennies, on pouvait constater que les grands magasins pouvaient fermer leurs portes, il faut bien avouer que l’on remarque que les magasins sont aujourd’hui de plus en plus nombreux à montrer leurs portes ouvertes pendant des jours fériés, comme justement en ce lundi 8 mai 2023…

Découvrez les enseignes pour aller faire vos courses aujourd’hui, lundi 8 mai !

Une fois de plus, avec un jour férié qui tombe un lundi, comme cela pouvait être le cas pour le lundi 1er mai la semaine dernière, on constate que les magasins vont devoir faire un certain effort s’ils veulent éviter de perdre de l’argent ! En effet, il suffit parfois qu’un concurrent ait décidé d’ouvrir son magasin pour que cela occasionne une très grosse perte sur le chiffre d’affaires. Voici les différentes enseignes qui ont décidé d’ouvrir leurs portes au niveau national ou au niveau local, en fonction des décisions de chacun…

Carrefour

Entre les supermarchés Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Drive, Carrefour City, et tous les autres, vous trouverez forcément un magasin Carrefour près de chez vous ! En effet, la grande enseigne a décidé de frapper très fort en ouvrant les portes de nombreux magasins pour ceux qui veulent faire des courses aujourd’hui…

Leclerc

Si vous êtes à la recherche de bons plans pour aller faire des courses,alors vous allez pouvoir aller profiter des promotions toutes plus dingues les unes que les autres dans votre magasin Leclerc ! En effet, même si au niveau local, certains magasins pourraient bien décider de fermer leurs portes, cela sera pour vous une belle opportunité de profiter des derniers produits de la marque si votre magasin est bien ouvert !

Super U

Alors que la marque n’a pas arrêté de faire parler d’elle très récemment, on peut dire que les consommateurs vont être aux anges quand ils vont se rendre compte que certains Hyper U et Super U sont ouverts en ce lundi 8 mai ! En revanche, n’hésitez pas à vous informer des horaires locaux qui peuvent changer d’un magasin à un autre…