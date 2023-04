Arnaque par SMS, ne répondez surtout pas à ces numéros qui pourraient vous ruiner !

Si certains d’entre vous auraient notamment pu penser que les arnaques au téléphone allaient pouvoir être de l’histoire ancienne, on a pu clairement se rendre compte que cela allait pouvoir aller encore un peu plus loin avec une toute nouvelle arnaque qui a pu faire un énorme bruit.

En effet, personne n’aurait d’ailleurs pu se douter que certains allaient pouvoir se lancer dans des débats enflammés sur la toile pour être sûr et certain de ne rien manquer des nouvelles comme celle-ci…

Une situation qui devient catastrophique pour ces français…

Une fois de plus, c’est notamment sur les réseaux sociaux que l’on a pu entendre parler pour la toute première fois de cette arnaque pas comme les autres et qui pourrait bien ruiner bon nombre d’entre vous. En effet, en faisant quelques recherches sur la toile, on peut vraiment avoir l’occasion de lire tout et son contraire, si bien que certains d’entre vous pourront parfois avoir bien du mal à se rendre compte de la façon dont il faut gérer ce type de situation.

Concrètement, avec notamment des arnaques par SMS qui ont pu faire encore et toujours plus de bruit, vous allez rapidement pouvoir remarquer que les personnes qui n’ont pas toujours assez de recul sur toutes les dernières arnaques peuvent parfois perdre des sommes assez considérables, il faut bien le dire.

Attention à ce SMS frauduleux ! Cette arnaque est devenue de plus en plus répandue #TPMP pic.twitter.com/eZOcEIq18J — TPMP (@TPMP) April 7, 2023

En revanche, avec notamment une situation qui a pu faire toute la différence par le passé avec des personnes qui vivent dans des situations financières parfois difficiles, les conséquences peuvent être assez catastrophiques. Heureusement, et afin d’éviter le pire pour vous, nous avons tout simplement décidé de vous venir en aide pour vous informer sur cette très grosse arnaque !

Cette arnaque circule par un simple SMS…

Si vous pensiez ne pas pouvoir être visé par une arnaque comme celle-ci, et bien autant dire clairement que cela pourrait bien donner lieu à une surprise assez malheureuse pour les personnes concernées. En effet, on a pu voir une fois de plus que certains français peuvent perdre des sommes encore et toujours plus folles, notamment avec parfois un vrai problème qui a pu se poser sur les réseaux sociaux dès la circulation de cette fameuse arnaque.

⚠️ si vous recevez cet SMS, ne pas ouvrir le lien ! Arnaque qui circule actuellement…partagez 👍 pic.twitter.com/315PIH4Gcr — Katya (@Sophie24303508) March 31, 2023

Très concrètement, cette arnaque consiste à vous contacter par un simple SMS, afin de vous demander par la suite de répondre dans les plus brefs délais pour une raison assez quelconque. Dans les faits, on sait clairement que cela peut amener le plus souvent à une arnaque pour les personnes qui se seraient méfiées de ce type de message, mais ce n’est pas du tout le cas de tout le monde, il faut bien le dire…

Bien évidemment, il va falloir vous lancer dans des démarches administratives qui peuvent s’avérer être plus compliquées que prévu si vous voulez vous faire rembourser…

Un cauchemar pour les personnes qui ont déjà tout perdu !

Une fois de plus, alors qu’une grosse arnaque vise toute la population française, on se doute bien que tout le monde ne va pas forcément pouvoir répondre à toutes les sollicitations que l’on a pu retrouver ici et là.

Bien évidemment, pour vous en sortir, il est parfois préférable de demander un remboursement auprès de votre opérateur ou de votre banque, mais cela ne sera pas toujours possible dans les faits, notamment si vous avez pu envoyer votre réponse en SMS en étant conscient que vous envoyez une réponse, même si celle-ci est facturée au prix fort !