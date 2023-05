Faites vite, des vacances gratuites pour tout le monde pour l’été prochain sont possibles dans ces pays !

Une fois de plus, on peut dire que toutes celles et ceux qui manquent cruellement de moyens vont vraiment pouvoir être aux anges en découvrant cette nouvelle pas comme les autres… En effet, même si certains d’entre vous pourront parfois avoir de vraies facilités à pouvoir se sortir de certaines situations financières difficiles pour pouvoir enfin profiter des vacances, cela ne sera très certainement pas le cas de tout le monde…

Des vacances trop coûteuses pour les français !

Ces toutes dernières années auront d’ailleurs été assez éprouvantes pour bon nombre d’entre vous, si bien que l’on sait même que certains ne vont pas pouvoir partir en vacances comme ils l’avaient prévu, et comme cela a aussi pu être le cas l’an dernier dans le cadre de la crise économique que nous traversons encore…

Par ailleurs, avec l’inflation qui n’en finit pas de faire parler d’elle, on sait bien aussi que des foyers vont plutôt décider d’essayer de joindre les deux bouts pour que l’éducation des enfants soit au rendez-vous, et que ces derniers ne manquent de rien !

Pourtant, avec notamment une situation assez inédite dont on a pu entendre parler dans d’autres pays, il se pourrait bien qu’il y ait une toute autre solution qui vous permettra de voyager en toute sérénité partout autour du monde !

En effet, dans les quelques lignes qui suivent, vous allez pouvoir remarquer que si certains français ne peuvent pas se permettre de voyager en France, en réalité, il est aujourd’hui tout à fait possible d’obtenir des billets pour aller faire quelques vacances gratuites dans d’autres pays, sans que vous n’ayez rien à payer de votre poche !

3 pays proposent des billets gratuits pour partir en vacances !

Et oui, vous avez bien lu, et contrairement à ce que vous auriez pu penser, il ne s’agit pas d’une très grosse arnaque comme on a pu le lire ici et là sur le web ! En effet, si vous voulez vraiment avoir l’occasion de partir en vacances pendant la saisine estivale, il ne sera plus nécessaire de dépenser des sommes toutes plus folles les unes que les autres !

Avec ces destinations qui ont été fortement impactées par la crise sanitaire, vous allez pouvoir vous rendre sur place gratuitement, en échange bien évidemment de pouvoir contribuer à l’économie du pays qui vous invite ! Voici quelques destinations de premier choix que vous ne pourrez pas ignorer, bien au contraire :

Hong Kong

Malgré le fait que l’on ait pu entendre ici et là quelques tensions récemment avec Hong Kong, l’économie locale a malheureusement été touchée avec la crise sanitaire du coronavirus. Par conséquent, les autorités ont décidé de prendre les devants en proposant ni plus ni moins des subventions pour certains vols !

Dubaï

Pendant que certains peuvent payer des sommes astronomiques pour se rendre à Dubaï, en réalité, on constate qu’il est aussi possible de se faire inviter sur place si vous vous y prenez de la bonne façon, vous pourrez même profiter de taxes qui sont assez basses…

Les Philippines

Enfin, les Philippines ont décidé de frapper assez fort, si bien que de plus en plus de français veulent finalement se rendre de nouveau sur place pour peut-être même déménager définitivement sur place ! Il faut dire qu’en offrant la TVA sur les biens sur place, cela a de quoi attirer bon nombre de touristes…