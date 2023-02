Chèques vacances : on connaît enfin les nouvelles démarches à réaliser pour en bénéficier !

Cela pourrait être une très bonne nouvelle qui pourrait tout changer pour des millions de françaises et de français. En effet, alors que la crise économique bat son plein, et que l’on sait d’ores et déjà que certains vont avoir l’occasion unique de pouvoir partir en vacances après avoir vécu des années terribles suite à la crise sanitaire liée au coronavirus, on imagine que les frais vont être parfois assez importants.

Une situation économique qui empêche les français de partir en vacances !

En effet, cela n’aura pu échapper à personne, et en particulier à toutes celles et ceux qui n’ont pas pu partir en vacances très récemment. Avec des prix qui ont pu clairement augmenter de façon considérable, on se doute bien que certains vont malheureusement devoir faire l’impasse sur de nouvelles vacances à prendre dans les semaines à venir.

Mais comment s’y prendre quand on a que très peu de moyens, et que l’on souhaite tout de même tout faire pour pouvoir s’en sortir ?

Et bien, dans la réalité, il se trouve qu’il y a tout de même quelques occasions de pouvoir s’en sortir, notamment si vous êtes éligible à ces chèques vacances de la CAF. Néanmoins, essayez surtout de prendre en compte toutes les solutions qui pourraient vous faire souffrir à vous, car vous risqueriez malheureusement de vous trouver dans une situation plus difficile que prévu.

Baisse du pouvoir d'achat, mes engagements :

✅ Gratuité des ordinateurs

✅ Gratuité transports scolaires écoliers

✅ 1€ pour transport lycéens/FLUO

✅ Ticket unique à 4€/FLUO

✅ Chèques vacances

✅ 4000€ d’aides au changement chauffage

👉🏻 Des coups de pouce indispensables ! pic.twitter.com/75qq65e3qk — Jean ROTTNER (@JeanROTTNER) June 23, 2022

En effet, on sait que les règles peuvent être parfois plus difficiles que ce que l’on imagine, n’en déplaise à ceux qui diraient le contraire. Mais en revanche, concernant ces fameux chèques vacances de ma CAF, vous allez peut-être pouvoir en bénéficier sans même que vous le sachiez. Alors, allez-vous faire les démarches pour en profiter ?

Des chèques vacances pour partir enfin en vacances !

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion d’organiser vos vacances pour la saison prochaine, alors il ne va pas falloir trop tarder ! En effet, on sait d’ores et déjà que certains vont avoir beaucoup de chances pour toutes celles et ceux qui voudraient en profiter, mais malheureusement, les conditions pour bénéficier de ces fameux chèques vacances sont plus difficiles que ce que l’on aurait pu imaginer.

Pour commencer, vous allez devoir vous rendre rapidement sur le site de la CAF, et essayer de suivre toutes les marches pour voir si vous avez assez de droits pour partir avec de futurs chèques vacances. Vous allez devoir remplir un formulaire, et vous assurer que vous pourrez vraiment en profiter par la suite. Il n’y a malheureusement pas de démarche claire qui peut être indiquée pour la suite, car on sait que selon les aides sociales dont vous allez pouvoir bénéficier, la CAF ne vous répondra pas dans l’immédiat.

💡 Ce tarif SNCF bien trop méconnu qui offre -25% minimum sur l’achat de vos billets une fois par an, -50% selon les disponibilités et si vous réglez au moins la moitié de vos billets avec des chèques vacances. 👉🏻 https://t.co/ZoPLH4hQsc pic.twitter.com/Iky87LLO04 — Jérémy (@JeremyWoitt) July 9, 2022

Une simulation en ligne pour savoir si vous avez droit aux chèques vacances ?

Si vous le souhaitez, vous pourrez toujours choisir d’utiliser un simulateur en ligne pour essayer de voir si vous avez droit ou non à des chèques vacances, mais malheureusement, ces derniers ne sont pas toujours directement affiliés à la CAF.

Pour permettre aux 18-25 ans de partir en vacances, l’Agence nationale pour les chèques vacances a mis en place une aide financière, sous conditions de revenus. Présentation dans Vies de famille

👉https://t.co/Xf6xTpARCp pic.twitter.com/AAx3JyRo9w — Allocations Familiales (@cnaf_actus) June 10, 2021

La meilleure des choses que vous pourriez faire, c’est avant toute chose de vous rendre sur le site de la CAF dans les plus brefs délais, et d’essayer de demander ce qu’il pourrait se passer si vous demandez des chèques vacances pour toute la famille. Ensuite, il ne vous restera alors plus qu’à prendre votre réservation en ligne !