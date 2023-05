Attention, ces gâteaux sont très mauvais pour la santé selon cette association, méfiez-vous !

On peut dire que l’actualité est sans cesse rythmée par des mauvaises nouvelles, et cela peut aussi être le cas avec des situations encore plus inédites, comme on peut le voir ici… Bien évidemment, même si certains d’entre vous vont toujours trouver le moyen de se faire plaisir avec des gâteaux fait maison, cela ne peut pas être toujours possible pour tout le monde… Fort heureusement, comme vous allez le voir, il y a tout de même quelques précautions que vous allez pouvoir prendre et qui pourraient bien vous aider.

Une catastrophe pour ces français qui aiment les gâteaux !

Si vous ne savez pas où donner de la tête, et que vous craignez par ailleurs de vous retrouver avec des gâteaux dont la qualité pourrait bien vous laisser à désirer, alors vous êtes au bon endroit ! En effet, il se trouve que l’association 60 Millions de consommateurs a pu prendre les devants, et notamment proposer toute une liste de gâteaux qui sont les plus nocifs pour la santé.

Comme vous pouvez vous en douter, il va falloir tout de même prendre de sérieuses précautions, car on sait déjà que certains d’entre vous vont être vraiment tentés de se tourner vers des gâteaux qui sont parfois assez sucrés et qui peuvent avoir des conséquences assez terribles sur la santé.

Pour la prochaine fois que vous irez faire des courses, vous saurez au moins ce que vous pouvez éviter, ou bien les risques que vous prenez en mangeant quelques gâteaux en particulier… En revanche, on peut dire que cette fois ci, vous pourrez les consommer en connaissance de cause, et vous n’aurez alors plus aucune excuse !

Une liste qui est très inquiétante pour les plus gourmands…

SI vous appréciez parfois vous faire plaisir avec de bons gâteaux bien sucrés, et bien, vous risquez malheureusement de vous retrouver dans une très mauvaise situation… Malheureusement, si on sait de nos jours combien il peut être assez facile de se lancer dans des achats compulsifs, cela pourrait se retourner rapidement contre vous !

En revanche, cette fois-ci, avec les quelques informations que l’on a pu découvrir, vous allez rapidement vous rendre compte qu’il est finalement assez facile de prendre les devants pour éviter de consommer des gâteaux qui n’en valent pas la peine.

En effet, on a pu voir que la fameuse association 60 Millions de consommateurs a enfin pu décider de prendre les devants pour proposer des gâteaux qu’il faut, selon eux, éviter par tous les moyens !

Des gâteaux riches en acides gras…

Pour commencer, dans cette étude, on a pu voir que certains gâteaux contiennent beaucoup d’acides gras. Parmi eux, on peut notamment compter sur les fameux Granola de la marque Lu, mais aussi les succulents sablés au chocolat au lait de Bonne Maman. Un vrai cauchemar pour les plus grands amateurs de chocolat…

Des additifs trop conséquents pour ces biscuits !

Si vous aimez les Kinder Délice, les Lulu l’ourson, ou encore les fameux goûters à la fraise P’tit Délice de la marque repère Leclerc, mauvaise nouvelle : on sait enfin que ces biscuits sont beaucoup trop chargés en additifs selon l’association 60 Millions de consommateurs…

Attention aux gâteaux riches en sel !

Pour aller encore plus loin, avec des gâteaux trop riches en sel, comme les Choco Pépites de la marque Milka, on comprend pourquoi ces derniers ne sont d’ailleurs pas toujours appréciés !