Pôle Emploi : vous allez halluciner, cette nouvelle prime va tout changer dans votre quotidien !

Il y a parfois des moments dans la vie où on constate que tout semble aller pour le mieux, et d’autres où les situations peuvent aller de pire en pire ! C’est ce que l’on avait pu voir parfois dans la presse, avec notamment une actualité assez débordante autour de la réforme des retraites, où on constate encore cette semaine que des millions de français ne semblent pas du tout être en accord avec le gouvernement français.

Une bonne nouvelle dans un contexte très difficile !

Il faut dire qu’avec une réforme qui a pu complètement remettre en cause tout ce que l’on avait pu voir jusqu’à’ présent sur les retraites, on se doute bien que l’on risque d’entendre parler de ce gros changement pendant encore très longtemps si le gouvernement décide de ne pas réagir en supprimant notamment la réforme des retraites qui va pouvoir entrer en vigueur.

Par ailleurs, avec notamment certaines personnes qui se retrouvent parfois au chômage presque du jour au lendemain, et cela, dans tous les secteurs, on peut dire que le quotidien de certains français n’est pas tout rose. En revanche, il y a parfois des nouvelles dont on entend un peu moins parler, et qui peuvent pourtant avoir un réel intérêt pour vous.

Si vous ne savez pas encore où donner de la tête, et que vous voulez pouvoir tout faire pour essayer de vous en sortir avec notamment un peu plus d’argent à la fin du mois, voilà qui devrait pouvoir vous faire plaisir. Comme vous allez le voir, du côté de Pôle Emploi, il y a parfois de bonnes nouvelles dont on entend pas toujours parler, et qui peuvent pourtant vous soulager d’un pouvoir d’achat qui ne cesse de diminuer de plus en plus avec le temps.

Abandon de poste : la procédure se précise sur la fin des indemnités chômage https://t.co/JyySv8W635 pic.twitter.com/svCxMMbbmg — Capital (@MagazineCapital) April 11, 2023

Le gouvernement débloque une prime exceptionnelle qui va tout changer !

Une fois de plus, c’est notamment dans la presse nationale que l’on a pu commencer à entendre parler de ce changement assez radical de la part du gouvernement. Et oui, il y a de cela tout juste quelques jours, c’est notamment le Ministère du Travail qui a pu dire qu’un décret allait être mis en place pour pouvoir augmenter les indemnités des chômeurs en France.

Ainsi, si vous avez pu entendre parler d’une augmentation il y a de cela tout juste quelques jours, ce n’est pas du tout une rumeur, bien au contraire ! En effet, avec notamment une augmentation des indemnités pour les chômeurs qui a pu augmenter de 1,9%, cela peut paraître assez peu,mais on constate que cela peut faire peser sur la balance une somme assez considérable !

Concrètement, on a même pu voir qu’un nouveau palier a pu être franchi, et les chômeurs qui sont concernés vont être aux anges quand ils vont pouvoir découvrir cette nouvelle pas comme les autres…

Une allocation chômage par jour qui évolue !

Avec une allocation journalière pour les chômeurs qui va donc pouvoir évoluer de 30,42 euros à 31 euros, cela peut vous paraître assez peu, mais force est de constater que cela peut tout de même faire toute la différence pour des millions de français qui vivent dans le rouge !

Une fois de plus, en revanche, face à l’inflation qui est encore et toujours là, et qui pourrait encore prendre une ampleur encore plus importante, il faut tout de même continuer à faire des efforts financiers pour ne pas perdre de l’argent !