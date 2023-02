Il dépense 8000 euros pour se faire détartrer les dents et devient complètement fou !

Il y a parfois des jours que l’on aimerait mieux oublier, et où rien n’a pu se passer comme prévu ! Si vous avez l’habitude de vous rendre chez votre dentiste comme le font d’ores et déjà des millions de français, alors vous pourriez bien être très surpris de voir cette annonce très surprenante…

En effet, on ne compte plus le nombre de personnes en France qui peuvent avoir de sérieux problèmes de dentition, et pour qui la situation devient encore et toujours plus grave.

Une somme hallucinante de pensée chez le dentiste !

Pourtant, avec notamment des alertes que l’on peut voir ici et là dans les médias, peu de personnes auraient pu imaginer une seule seconde que l’on allait découvrir autant de surprises sur les tarifs que les dentistes peuvent parfois appliquer.

Il est vrai que depuis déjà quelques années, certaines tranches de la population française ne peuvent même plus se rendre chez leur dentiste, si bien que cela peut de temps en temps vraiment tourner au cauchemar !

En revanche, si on avait pu penser une seule seconde que la situation allait arrête de tourner de la sorte, c’était vraiment sans compter sur le fait que certains d’entre vous allaient avoir de grandes difficultés à trouver de plus amples informations sur des sujets assez étonnants comme ceux que l’on a découvrir encore récemment dans le milieu médical. Mais comment s’en sortir quand on peut voir que les factures des dentistes montent en grade ? Et bien, on peut dire que cet homme aurait clairement préféré le savoir un peu plus tôt…

En effet, avec une facture qui a été assez salée, on imagine bien que cet homme aurait pu imaginer qu’il allait dépenser un peu moins d’argent que prévu, mais cela ne s’est pas passé comme il l’avait imaginé par le passé.

Un détartrage qui ne se passe pas comme prévu !

SI on pouvait très bien imaginer que certains d’entre vous se rendent parfois chez le dentiste, et repartent du rendez-vous avec une très mauvaise surprise, il y a peu de chances que vous ayez déjà eu l’occasion de payer une somme aussi hallucinante que 8000 euros en sortant de votre rendez-vous. Et comme vous pouvez le savoir, les dentistes ont une très mauvaise réputation, notamment auprès des enfants ! Il est donc indispensable de rétablir la vérité, car force est de constater que cela peut donner lieu à de grosses factures…

En ce qui concerne cette histoire, il s’agit simplement d’un détartrage, mais malheureusement, sur la facture, cet homme a pu voir qu’une pose de couronne est mentionnée : la facture grimpe alors à 8079 euros au total ! Il a pensé que c’était une simple erreur, mais rien ne s’est passé comme prévu pour lui…

Une somme de 4000 euros pour se taire !

Face à cette erreur tragique, il se trouve que le cabinet dentaire lui aurait proposé une somme de 4000 euros pour qu’il se taise, mais le patient a tout simplement refusé !

Et bien, comme vous pouvez vous en douter, ce patient a malheureusement pu faire le choix difficile d’accepter de perdre cette somme, et on remarque même que le cabinet semblait avoir pu se lancer dans d’autres fraudes comme celle-ci, comme on a pu le voir déjà par le passé avec d’autres cabinets. Une fraude qui fait peur à voir, et qui a le mérite d’être signalée malgré tout, car chaque année, des millions d’euros sont perdus…