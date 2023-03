Cet homme devient fou le jour de son mariage, il demande le divorce en voyant le visage de sa femme !

Il ne se passe plus une seule journée sans que l’on ne puisse entendre parler d’histoires de mariages toutes plus folles les unes que les autres, notamment depuis la crise sanitaire liée au coronavirus où les couples redoublent de plus en plus de vigilance concernant la fidélité de leur partenaire…

En effet, si cela peut vous paraître anodin, et que le lien entre les deux sujets ne semble pas des plus évidents, on constate tout de même que certains français ont notamment pu faire de nouvelles rencontres et devoir faire confiance à leur partenaire pendant des moments difficiles, notamment durant les périodes de confinement où les séparations ont été plus nombreuses que prévu…

Une décision inspirée de cette émission de télévision ?

Il suffit parfois d’un simple déplacement pour que la suspicion entre alors en jeu, et que cela prenne alors des proportions assez folles. En revanche, comme on va pouvoir le constater, il se trouve que certaines femmes et hommes peuvent avoir parfois des prises de décisions assez dingues quand ils décident de se marier, et cela, jusqu’au dernier moment.

Vous n’êtes pas la fille avec laquelle je veux me marier. Vous n’êtes pas celle que j’avais imaginée. Je suis désolé, mais je vous répudie !

Par ailleurs, avec notamment des mariages qui ont pu s’improviser récemment, notamment depuis que l’on a pu voir de nouveau la fameuse émission sur M6 autour de la thématique du mariage, on se doute bien que cela pourrait bien inspirer certains mariés ou futurs mariés.

En effet, vous avez forcément pu entendre parler de cette fameuse émission où certains hommes et femmes doivent se marier, à condition qu’ils se rencontrent uniquement le jour de leur mariage, et pas avant. Ils sont, par la suite, invités à partir pour une lune de miel dans laquelle ils vont enfin pouvoir se découvrir. Mais est-ce cela qui a pu clairement inspirer cet homme à demander le divorce le jour de son mariage ?

Une scène hallucinante lors de ce mariage, les invités sont sous le choc !

Il y a parfois des scènes que l’on préférerait clairement pouvoir éviter… En effet, lorsque ce fameux couple à Médine, en Arabie Saoudite, avait pu décider de se marier, on se doute bien que les invités ne s’attendaient clairement pas à une surprise aussi folle… Et pourtant ils ont pu assister à un mariage et à une demande de divorce le même jour, ce qui reste assez surprenant quand on y pense.

Quand il a voulu divorcer, la mariée a fondu en larmes et a pleuré pendant le reste de la soirée !

C’est notamment dans le quotidien Okaz, en Arabie Saoudite, que l’on a pu découvrir cette scène assez hallucinante… En effet, cet homme a pris une décision assez radicale, et celle-ci a pu même faire une grande polémique dans tout l’ensemble du pays ! Bien évidemment, vous ne vous attendiez surement pas à vivre une situation aussi folle pour votre mariage, mais au moment d’enlever le voile de la mariée, ce dernier ne s’est pas privée pour donner ses intentions !

Un scandale pour toute la famille !

Il y a certains pays où on peut dire clairement que les mentalités ne sont pas toujours similaires à celles que l’on peut connaître en France… Ainsi, selon ce quotidien, le marié aurait donc pu découvrir sa femme en levant le voile.

Malheureusement, on ne s’attendait pas à ce que ce dernier prenne une décision aussi radicale en voyant le visage de cette dernière ! Il a purement et simplement demandé le divorce, en voyant même que la mariée est tombée en larmes en apprenant cette annonce…