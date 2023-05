Euromillions : il perd un million d’euros en un claquement de doigts pour une raison hallucinante !

A l’heure où les français peuvent être de plus en plus dans le besoin, on constate très clairement que la situation n’a finalement jamais été aussi délicate et difficile pour toutes celles et ceux qui veulent essayer de s’en sortir financièrement.

En effet, sur le web, mais aussi dans les manifestations en ce moment dans le cadre de la réforme des retraites, force est de constater que la bataille pour trouver des bons plans n’a jamais été aussi présente ! Et pourtant, il y a quelques bons plans parfois que vous pourriez utiliser qui ne sont pas toujours bien compris.

Un gain perdu qui aurait pu rapporter très gros !

En premier lieu, on a notamment pu entendre parler d’une histoire assez folle en ce qui concerne l’Euromillions. Même si vous n’avez pas la télévision, aujourd’hui, vous avez d’ailleurs forcément pu entendre parler au moins une fois de ce jeu et de cette très belle opportunité qui est offerte par ce jeu.

En revanche, il va falloir faire attention et bien comprendre que même si certains d’entre vous n’arrivent pas toujours à leurs fins, force est de constater que cela risque de tout changer pour les personnes qui ont pu jouer et ne pas suivre les tendances des résultats par la suite.

🇫🇷 FLASH | Un gagnant de l’euromillions a oublié de réclamer son gain d’1 million d’euros dans le Nord de la France. pic.twitter.com/ExHw4Yof2c — Cerfia (@CerfiaFR) April 5, 2023

Comme vous pouvez vous en douter,c’est exactement ce qui a pu arriver à un joueur il y a tout juste quelques jours seulement. Malheureusement pour lui, il ne va pas pouvoir retrouver la somme qu’il avait pourtant pu gagner, et qui reste assez conséquente quand on y pense ! En effet, même si ce joueur peut aller consulter la Française des jeux pour réclamer son gain, cela sera malheureusement beaucoup trop tard pour lui…

Une perte colossale d’un million d’euros !

C’est une fois de plus dans la presse nationale que l’on a pu découvrir une histoire totalement dingue et hallucinante, il faut bien le dire, en ce qui concerne l’Euromillions. En effet, avec le journal local la Voix du Nord qu’a pu communiquer sur le fait, on se doutait bien que cela allait pouvoir virer au cauchemar pour ce gagnant de l’Euromillions…

Il faut savoir que si vous avez la chance de gagner à l’Euromillions, et bien dans les faits, cela pourrait bien se retourner contre vous si vous ne faites pas tout le nécessaire dans les plus brefs délais ! Alors que ce fameux joueur aurait pu gagner une somme assez hallucinante de 1 million d’euros, et bien, il aura malheureusement tout perdu en un claquement de doigts.

En effet, dans l’article de La Voix du Nord, on a notamment pu apprendre que le joueur n’avait pas pu être retrouvé comme il se doit, et ce dernier ne s’est d’ailleurs même pas manifesté pour réclamer son million d’euros…

Une recherche qui n’aura pu mener à rien…

Si on constate que la Française des jeux peut parfois se lancer dans de longues recherches pour partir à la recherche des gagnants partout en Europe, on peut clairement regretter que cette fois-ci, le joueur n’a malheureusement pas été retrouvé.

Comme pour chaque gros lot non réclamé, nous lançons un avis de recherche environ une semaine avant la fin de validité du ticket

Et pourtant, ont fait qu’il s’agit d’un joueur dans la région de Valenciennes qui aurait pu gagner un million d’euros au total ! Une histoire complètement folle qui pourrait bien vous arriver également si vous jouez à la loterie et que vous ne faites pas tout le nécessaire pour vérifier que vous êtes bien l’heureux gagnant de ce jour…