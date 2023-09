Timothée Cros des « 12 Coups de midi » annonce un tournant inattendu dans sa carrière

Retour sur l’émission « Le Quiz des Champions » du 9 septembre 2023 #

Animée par Cyril Féraud et diffusée sur France 2, cette soirée était composée des meilleurs candidats des jeux français. Parmi eux, Timothée Cros, connu pour sa participation à l’émission « Les 12 Coups de midi ».

Pourtant, c’est Enzo qui est sorti vainqueur de cette confrontation passionnante. Malgré la défaite, Timothée Cros s’est confié à Télé-Loisirs au sujet de son expérience passée dans « Les 12 Coups de midi » et de ses projets futurs.

Les enseignements tirés de l’expérience « Les 12 Coups de midi » #

En 2017, Timothée Cros avait marqué les esprits avec sa participation à l’émission « Les 12 Coups de midi ». Ses gains conséquents lui ont permis de réaliser plusieurs projets depuis lors. Interrogé par la chaîne Télé-Loisirs, il fait part de son retour sur cette expérience unique et des précieux acquis qu’il en a tirés.

« Les 12 Coups de midi : Le second passage est toujours compliqué pour moi. », a-t-il déclaré à propos de sa participation. Néanmoins, il avoue que la chance et l’opportunité ont joué un rôle important dans son parcours au sein du jeu.

Le projet immobilier de Timothée grâce aux gains obtenus #

Durant cette même interview avec Télé-Loisirs, le trentenaire a évoqué avec enthousiasme un nouveau projet en cours, principalement financé par les gains qu’il a remportés lors de sa participation aux « 12 Coups de midi. »

« Je suis actuellement en train d’acquérir une maison que je vais rénover, et les gains obtenus des ’12 Coups de midi’ vont beaucoup m’aider », a-t-il révélé avec satisfaction.

Ainsi, c’est grâce à la réalisation de ce projet immobilier que Timothée peut envisager une nouvelle étape de sa vie. La rénovation d’une maison représente un véritable investissement personnel, mais aussi financier. Les gains obtenus grâce à sa participation à l’émission « Les 12 Coups de midi » seront sûrement d’une aide précieuse pour mener à bien ce projet.

Un retour sur les plateaux de télévision ? #

En participant à l’émission « Le Quiz des Champions », Timothée Cros a fait part de son intention de revenir sur les écrans, avec modestie et plaisir avant tout. Sa présence lors de cette soirée témoigne de son attachement aux jeux télévisés et de sa volonté de partager ses connaissances et ses compétences.

Nul doute que les téléspectateurs apprécieront de retrouver ce candidat emblématique sur le petit écran. Rappelons que Timothée Cros avait également participé à l’émission « Le match des champions » en 2018 et 2019, confirmant son attachement aux jeux télévisés et à la compétition entre grands candidats.

La passion des jeux-questions toujours présente #

Malgré ses projets personnels en cours, Timothée n’oublie pas pour autant sa passion pour les jeux de questions et ne manque pas de rappeler combien ces expériences lui tiennent à cœur. Alors que certains gagnants se sont contentés de profiter de leurs gains sans retour en arrière, Timothée continue de sillonner les plateaux et de partager sa passion avec un large public.

Cette participation à « Le Quiz des Champions » témoigne ainsi d’une envie sincère de vivre pleinement cette expérience qu’il affectionne tant et d’offrir encore un peu plus de son talent au monde de la télévision.