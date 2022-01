La location d’une voiture sans permis est une alternative qui connaît un grand développement, notamment dans les zones rurales. Louer une voiture est considéré comme l’une des meilleures solutions pour se déplacer quand on ne possède pas un permis de conduire. En effet, il s’agit d’une option présentant plusieurs avantages et qui se développe de plus en plus dans les grandes villes. Les jeunes conducteurs aiment ce service, car il leur permet de diminuer les frais de déplacements urbains. De plus, les voitures sans permis, également appelées voiturettes, sont beaucoup moins exposées aux soucis de la circulation routière et des places de stationnement qu’il faut trouver en ville.

Dans cet article, nous allons vous parler davantage sur la location de voitures sans permis.

Ce que vous devez savoir avant de passer à la location d’une voiture sans permis !

Selon l’article R431-4 du Code de la route, un véhicule sans permis doit obligatoirement respecter certaines conditions. Ce type de voitures a de nombreuses caractéristiques telles qu’une vitesse de 45 km/h au maximum, une charge utile de 200 kg au plus, un poids maximal à vide de 350 kg, ainsi que plusieurs autres caractéristiques.

Sachez aussi que ces voitures ne possèdent pas de banquette arrière et ont toutes des boîtes automatiques avec deux pédales. Ces dernières ont des fonctions qui servent seulement à accélérer et à freiner. Il n’y a pas de levier de vitesses pour éviter d’éventuels accidents.

En outre, les conducteurs ne peuvent pas emprunter les axes rapides comme les autoroutes, et ce type de location est autorisé aux jeunes âgés d’au moins 14 ans.

C’est un service utile et pratique pour ceux qui n’ont pas encore leur permis de conduire, qu’ils l’ont perdu ou qui leur a été confisqué par la police.

Par ailleurs, on dénombre de nombreuses agences de transport proposant des prestations de location de voitures sans permis, et c’est toujours avantageux d’être indépendant en termes de mobilité.

Bien entendu, il est primordial de respecter les règles et les conditions de location de ces voiturettes pour faire baisser le taux d’accidents. D’ailleurs, les fabricants des voitures sans permis prennent en considération tous ces critères.

Les conditions à respecter pour louer une voiture sans permis

Voici ci-dessous les conditions qu’il faut obligatoirement respecter pour louer une voiture sans permis :

Fournir une copie de votre carte d’identité . Bien que l’âge légal pour conduire une voiturette est de 14 ans au minimum, la plupart des loueurs n’acceptent cette location que pour ceux qui sont âgés d’au moins 21 ans ;

. Bien que l’âge légal pour conduire une voiturette est de 14 ans au minimum, la plupart des loueurs n’acceptent cette location que pour ceux qui sont âgés d’au moins 21 ans ; Avoir un permis AM ou un Brevet de Sécurité Routière (BSR) ;

Ne pas être un interdit judiciaire pour la conduite de ce genre de voitures ;

Fournir un justificatif de domicile ;

; Le dépôt d’un chèque de caution ;

Le paiement d’une avance sur location qui fera office de garantie pour le règlement final.

La présentation d’une carte bancaire comme mode de paiement peut vous dispenser de l’avance sur location.

En effet, le loueur de voiture sans permis peut, grâce à la carte, faire la demande d’une autorisation de paiement afin de contrôler la capacité budgétaire du client pour le paiement final.

Pour un conducteur de plus, la carte d’identité nationale de ce dernier sera aussi exigée.

Quel est le prix d’une location de voitures sans permis ?

Le prix de la location de voitures sans permis dépend du type de voiture choisi. Des tarifs dégressifs sont souvent appliqués. A titre d’exemple, il faut prévoir environ 30 euros pour un tarif journalier, 200 euros pour un tarif hebdomadaire, 500 euros pour un tarif mensuel et 2000 euros en moyenne pour le chèque de caution.

Gardez aussi en tête qu’il existe des loueurs qui appliquent la politique du kilométrage illimité, alors que d’autres fixent un forfait de départ et vous factureront par exemple 30 centimes du kilomètre supplémentaire.