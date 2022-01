Vous êtes en déplacement et vous avez besoin d’un véhicule temporairement ? La location de véhicule est clairement l’option qu’il vous faut, du moment qu’elle est peu coûteuse avec la possibilité de prendre un véhicule qui vous fait rêver le temps d’une journée. Il vous suffit juste d’être majeur pour pouvoir profiter d’une opportunité de location de véhicule chez Hertz.

Que représente Hertz ?

Hertz est une entreprise américaine de location de véhicules, basée à Estero en Floride. Aujourd’hui, elle est présente à travers le monde. En raison de ses voitures de qualité, il est possible de dire que l’entreprise Hertz fait partie des plus prisées pour la location de véhicules en tout genre. Pour cause, Hertz propose une large gamme de véhicules pour différents budgets et différents besoins, ce qui fait d’elle l’option de choix pour une location de voiture.

Comment choisir sa voiture à louer chez Hertz ?

Étant donné que le choix est diversifié chez Hertz, il est tout à fait compréhensible que vous ne sachiez pas où regarder et comment choisir votre véhicule. Il ne faut surtout pas se soucier, déjà, vous pourrez sur place être conseillé par les agents de Hertz qui sont très présents et disponibles pour les clients. Toutefois, nous avons aussi des conseils à vous proposer pour faire le meilleur choix possible. En effet, afin de savoir pour quel véhicule opter pour votre location, il faudra vous poser quelques questions afin de cerner, au plus près, vos besoins :

Une voiture pour vous, tout seul, pour plusieurs personnes ou pour une famille ;

Une voiture à usage professionnel ou personnel (vacances, repos, etc.).

Une voiture électrique ou à essence ;

Votre budget location voiture ;

Le nombre de kilomètres que vous souhaitez parcourir approximativement ;

Un modèle sobre et passe-partout ou bien quelque chose de plus atypique.

Budget à prévoir pour louer une voiture chez Hertz

Louer une voiture, que ce soit en France, ou dans un autre pays, si vous êtes en déplacement, engendre des frais plus ou moins conséquents. Votre budget doit être établi selon la durée de votre location, le type de véhicule que vous souhaitez louer et aussi vos moyens financiers. Il est important de fixer votre budget avant de vous décider sur un véhicule, sachant que des frais d’assurance et une caution sont souvent demandés lors de la récupération des clés. Il faudra prendre en considération ceci avant de fixer votre budget définitif pour la location d’une voiture.

Le prix de base pour une location de voiture débute à 11 € la journée, évidemment cela dépend du type de véhicule que vous choisissez, plus il est performant et sophistiqué, plus il sera cher et pouvant dépasser les 100 € la journée.

Nos conseils, pour faire une bonne location voiture

On conclut avec quelques conseils que vous devriez bien garder lorsque vous allez louer votre voiture chez Hertz. Même si vous pourrez toujours demander conseil sur place, les agents vous prendront en charge. En premier lieu, demandez toujours à connaître les conditions de location, chaque entreprise a les siennes, il est important de les connaître avant de signer le contrat de location. Informez-vous sur l’assurance que propose l’entreprise Hertz pour la location de véhicule et lisez chaque clause, en cas de dommages, vous saurez comment procéder. Faites toujours un deuxième choix de véhicule, car dans le cas où celui que vous voulez n’est pas disponible le jour J, l’entreprise vous rembourse ou vous propose un second choix, donc soyez préparé pour cette éventualité. Évidemment, n’oubliez pas votre permis de conduire, sans ça, vous ne pourrez pas prendre les clés, ni même rouler avec le véhicule, que ce soit en France ou dans n’importe quel autre pays, aucune autre pièce d’identité ne remplace le permis de conduire qui doit être valide.