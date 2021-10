Astuce cuisine : différentes astuces pour conserver plus longtemps vos champignons !

L’automne, c’est la saison pour retrouver dans vos paniers plusieurs types de champignons. Vous avez donc cueilli ou acheté beaucoup de champignons. Et, vous ne comptez pas les utiliser immédiatement. Alors, vous cherchez certainement une méthode pour les conserver plus durablement. Nous vous disons tout ce que vous pouvez faire dans ce sens.

Conservez vos champignons plus longtemps en les séchant

L’une des techniques de conservation des champignons est le séchage. Vous pouvez sécher les variétés comme la trompe des morts, le mousseron ou encore la chanterelle. Pour les variétés comme le cèpe ou le bolet, vous pouvez les mettre en lamelles et les déshydrater.

Pour les faire sécher, vous pouvez le faire sur un papier journal, cependant cette méthode est très longue. Vous pouvez aussi vous servir d’un four que vous laisserez entrouvert à 60°C et cependant des heures, ou tout simplement utiliser un déshydrateur alimentaire. Vous devez faire le séchage moins d’une semaine après les avoir cueillis pour ne pas qu’ils perdent leur saveur ou qu’ils noircissent.

Faites des conserves de champignons

Pour conserver les champignons, nos grand-mères les mettaient en conserve. Pourquoi ne pas essayer également de les mettre en conserve ? En plus, ils seront plus naturels et sans additifs. Pour y arriver, vous devez nettoyer et couper en morceaux vos champignons. Puis les faire bouillir à raison de 1 litre d’eau pour 15 g de champignons. Quatre minutes après la cuisson, plongez les champignons dans de l’eau froide pour stopper ainsi leur cuisson.

Puis faites les égoutter et mettez-les dans des bocaux que vous aurez au préalable stérilisés en les faisant préparer. Ajoutez ensuite de l’eau salée soit 10 g de sel pour 1 litre d’eau puis fermez votre bocal avec une capsule ou un joint. Mettez ensuite votre boîte de conserve au stérilisateur pendant 2 heures à 100°C.

Remplacez la barquette des champignons par un emballage en papier

Souvent on achète les champignons en grande surface dans des barquettes en plastique. Ces emballages accélèrent le processus de détérioration des champignons. Si vous voulez conserver vos champignons, le mieux serait de les mettre dans un sac en papier. Ne les mettez pas près d’aliments odorants comme le fromage ou l’oignon. Les champignons risquent d’absorber ces odeurs, ce qui altérera leur goût.

Congelez les champignons pour mieux conserver

Si vous recherchez une technique de conservation simple et rapide pour vos champignons qu’ils soient cuits ou frais, congelez-les. Il vous suffit de les mettre dans un sachet de congélation si vous les avez déjà cuits. Si les champignons sont crus, mettez de l’eau à bouillir et mettez-y une cuillère à soupe de vinaigre par litre d’eau puis une cuillère à soupe de gros sel.

Faites blanchir les champignons pendant 5 minutes dans cette eau. Sortez-les, égouttez-les et laissez-les refroidir. Mettez-les par la suite dans une boîte hermétique ou dans un sac spécial. Vous pouvez les conserver ainsi pendant 6 mois voire 1 an. N’oubliez pas d’étiqueter vos contenants par date.