Astuces maison, comment faire baisser votre facture de gaz !

Le gaz est utilisé pour la cuisine et pour le chauffage. Ce dernier étant particulièrement nécessaire en période d’hier, engendre quelques frais supplémentaires sur la facture. Nous voilà proches de la période d’hiver et vous vous demandez sûrement comment vous allez vous organiser pour faire face à ces dépenses.

La solution est toute simple. Il suffit de contrôler votre consommation en gaz. Voici les bonnes habitudes à adopter et quelques astuces pour faire de vraies économies.

Réglementer votre chauffage

Dans un foyer, le chauffage est un point de dépense énergétique important. Ce qui explique qu’il est la première chose à régulariser. Pour ce faire, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) recommande l’adoption de température suivant le type de pièce à chauffer :

16 °C dans la chambre à coucher ;

18 °C dans les pièces à vivre, dont le salon ou encore la salle à manger ;

22 °C pendant l’utilisation de la salle de bain, mais 17 °C le reste de la journée ;

14 °C dans toute pièce peu utilisée, dont la cave et le cellier.

Pour la mise en œuvre rigoureuse de ces règles de température, miser sur du thermostat programmable. De plus, veillez à ce que votre isolation soit solide et étanche afin d’éviter les fuites. De même, obstruer les trous et tous les points d’entrée d’air situer au niveau des fenêtres et des portes.

Optimiser l’utilisation du radiateur

Profiter au maximum de votre radiateur, c’est dégager tout ce qui peut empêcher son fonctionnement optimal. Ainsi, il est recommandé de ne pas recouvrir vos radiateurs, de dégager l’espace autour de ceux-ci, les dépoussiérer régulièrement et le plus important, de les purger avant l’entrée en saison d’hiver. Lorsque ces principes sont respectés, vous pouvez baisser la température de votre thermostat d’un ou de deux degrés. Notez qu’une baisse de 1 degré entraîne une économie d’énergie de 7 %.

Diminuer votre consommation en eau chaude

Avec le gaz naturel, vous avez de l’eau chaude à tout moment. C’est certain, mais vous pouvez réduire votre consommation d’eau chaude sans prendre de douche froide. Prenez de préférence une douche au lieu d’un bain. Vous pouvez améliorer l’économie de l’eau avec des accessoires comme un économiseur d’eau et un limiteur de débit.

Adopter une température de 55 °C – 60 °C pour votre chaudière. Ces températures appliquées à l’eau empêchent le développement des bactéries pathogènes et la formation des dépôts qui s’attache à la paroi de votre chaudière. Cela assure un bon rendement sur le long terme, mais veillez à la nettoyer au moins une fois l’an.

Dépenser moins de gaz en cuisine

Une cuisinière à gaz offre une rapidité et une efficacité sans pareil. Elle est aussi économique. Toutefois, voici quelques astuces pour diminuer vos dépenses en gaz :

utilisez des casseroles ou des poêles d’un même diamètre ou d’un diamètre plus grand que vos taques de cuisson ;

couvrez vos casseroles une fois au feu ;

nettoyer régulièrement les brûleurs.

Pour encore plus d’économie d’une valeur de 40 % à 70 %, optez pour un autocuiseur ou les cocottes-minute. Ils sont aussi pratiques qu’économiques.