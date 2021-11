Conseil habillement : voici comment vous devez porter votre manteau et votre bomber pour être tendance cet hiver !

Les blousons d’aviateur font leur entrée dans nos garde-robes pour la mi-saison. Savoir porter son manteau et son bomber est un art que beaucoup ne maitrisent pas. Voici comment vous devez porter votre bombers et votre manteau cet hiver.

Bomber Oversize

C’est l’armure protectrice parfaite à porter avec un jean skinny ou une minijupe, sans perdre votre féminité. Le soir, accessoirisez avec des bijoux, des chaussures à paillettes et d’autres accessoires pour créer une aura glamour.

Contrairement à la croyance populaire, le bomber surdimensionné peut être porté de jour comme de nuit. En soirée, une seule règle : jouer sur les détails et les matières du bomber pour rendre votre tenue plus sophistiquée. Choisissez des modèles en satin, or, paillettes, dentelle ou perles pour en faire la pièce maitresse de votre tenue. En ce qui concerne les chaussures, les bottines et les escarpins sont parfaits pour une tenue composée d’un bomber XXL et d’une robe moulante.

En journée, le bomber surdimensionné est idéal pour ajouter une touche décontractée à votre look. Vous pouvez facilement le combiner avec un jean skinny, une combinaison légèrement ajustée, une robe sobre, une jupe crayon stretch et des chaussures plates. Vous pouvez également choisir un bombardier sobre et surdimensionné pour l’assortir au reste de votre tenue et introduire un peu d’originalité et de couleur dans vos accessoires.

Les sacs qui peuvent être associés aux bombers.

La règle est plus ou moins toujours la même. Plus le bomber est à motifs et texturé, plus il est judicieux d’opter pour un sac à bandoulière en cuir souple et de couleur neutre. Plus le modèle que vous choisissez est « boyish », plus vous pouvez vous amuser avec les franges, les couleurs flash et les mini-modèles qui seront très populaires la saison prochaine.

Les manteaux qu’il vous faut

Privilégiez les manteaux à coupe droite. Il donne à la silhouette un aspect plus long et donc plus élégant et raffiné. Ne portez jamais un long manteau trop grand. Combinez un manteau long avec un jean ou un pantalon slim pour mettre vos jambes en valeur. Si vous cherchez des vêtements pour le bureau, la collection business reste un bon choix.

Pour les chemises et les blouses, optez pour les coupes fines et les crop tops. Pour les personnes de petite taille, les pulls à col roulé ou ceux avec une encolure en V sont recommandés. Leur but est d’allonger le cou. Pour une forme et une finition optimales, portez des talons en forme d’entonnoir ou de carré, idéaux pour l’hiver.

Manteau oversize

Si vous êtes un féru de mode et que vous suivez les défilés des grands couturiers, vous savez que les vêtements oversize inondent les magasins, les sites web et les réseaux sociaux. Choisissez un manteau large, mais court et contrôlez-le en portant une ceinture autour de la taille. Une autre option consiste à laisser le manteau ouvert. Les jeans taille haute et les tops skinny sont une combinaison gagnante qui complète un manteau oversize. Pour équilibrer le relâchement du manteau et le look général, vous pouvez aussi porter vos cheveux bien relevés.