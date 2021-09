Fashion Week : Dior met les petits plats dans les grands, Deva Cassel, Morgane Polanski et Iris Law enflamme les jardins des Tuileries !

Après l’étape de Milan, la Fashion Week rejoint enfin la capitale de la Tour Eiffel. L’occasion pour la ville de Paris de s’illuminer aux couleurs des grands créateurs présents pour une semaine de célébration de la mode. Une célébration débutée en grande pompe au niveau de la maison de mode Dior. Elles ont notamment rayonné de par leur présence à un défilé de la célèbre marque française.

La Maison Dior met les bouchées doubles pour ce début de Fashion Week en invitant plusieurs célébrités

Pour ce rendez-vous international de la mode qui a posé cette semaine ses valises sur son territoire, la France, la maison Dior est entrée en scène de la plus belle des manières. En témoigne son défilé de mode organisé hier au jardin des Tuileries dans le premier arrondissement de paris. Une cérémonie durant laquelle elle a dévoilé les joyaux de sa collection été-printemps 2021-2022.

Un moment attendu depuis près d’un an par les fans de l’entreprise de mode française qui n’avaient plus eu droit à une telle ferveur depuis longtemps. En effet, pour des raisons de sécurité sanitaire, la maison Dior avait dû abandonner un moment les défilés physiques au profit des présentations digitales. Un retour donc aux méthodes classiques qui a séduit plus d’un invité convié à l’évènement.

Des invités qui pour certains étaient des célébrités appelés spécialement par la directrice artistique de la maison Dior Maria Grazia Chiuri pour ce lancement de la nouvelle collection tant attendue. On pouvait donc compter aux premiers rangs du podium des noms connus comme Deva Cassel, Morgane Polanski ou encore Iris Law.

Deva Cassel, grande habituée des évènements de mode

Vêtue d’un ensemble vestimentaire de couleur noire, la magnifique Deva Cassel a honoré la maison de haute couture Dior de par sa présence remarquée à ce premier défilé de mode. Fille de Vincent Cassel et de Monica Belluci, elle est déjà à seulement 17 ans un nom connu des sphères de mode européenne et mondiale.

Mannequin et égérie de plusieurs marques, sa notoriété auprès des grandes maisons de couture ne cessent de croire au fil de ses apparitions à de multiples rendez-vous du même genre. Malgré son calme naturel, elle s’est prêtée au jeu des photographes hier en effectuant quelques clichés près du logo de la marque française.

Morgane Polanski opte pour un style vif et coloré

Pour sa nouvelle invitation au défilé de la marque française Dior après celle de 2018, l’actrice française de 28 ans était radieuse. En témoigne sa robe à ceinture rouge associée à ses chaussures noires aux lacets dorées.

La britannique Iris Law affiche un style osé

Également fille de célébrités, Iris Law a réussi à marquer son passage à ce défilé de mode à la française. Elle a en effet surpris plus d’un hier en affichant un style vestimentaire des plus sensuels. Un assortiment composé d’un corset blanc à moitié transparent et d’une jupe plissée qui collaient parfaitement à sa fine silhouette. Sa coupe de cheveux teintés et les contours de son rouge à lèvres n’ont également pas laissé l’assistance indifférente.