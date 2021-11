Hiver, quelques astuces vestimentaire pour ne pas avoir trop chaud ni trop froid.

En période de fraîcheur, il n’est pas facile de trouver la bonne tenue. Il est en effet très difficile de choisir ses tenues lorsqu’il faut concilier sorties, déplacements dans le froid et journées passées dans des bureaux ou des locaux généralement surchauffés.

Trouver l’équilibre entre l’extérieur et l’intérieur devient très compliqué. Comment choisir sa tenue pour ne pas avoir trop chaud ou trop froid est un véritable casse-tête.

Comment adapter sa tenue en fonction de la saison.

Nous avons souvent du mal à adapter nos tenues en fonction des saisons. Surtout dans les périodes plus fraîches, nous avons du mal à nous habiller pour ne pas avoir trop chaud ou trop froid.

En hiver, il suffit de savoir choisir les bons vêtements et de faire les bonnes combinaisons.

Tout ce que vous devez savoir sur les styles de vêtements d’hiver.

La première chose à connaître est de savoir comment superposer les couches tout en restant dans la tendance. Les gilets, les survêtements ou les manches longues sont très sollicités. Il vous suffira de trouver la tenue qui vous permettra de rester à la bonne température.

Il est recommandé de toujours mettre une chemise sous votre pull. Vous pouvez également combiner le pull à col en V avec le t-shirt à manches longues.

La doudoune légère peut être facilement glissée sous un manteau sans se sentir.

Le collant épais : Il est en laine et peut être porté avec une jupe courte ou une robe d'hiver.

Le col amovible en fausse fourrure : Il peut être associé à un pull pour vous tenir chaud en cas de besoin.

Le body suit : on oublie trop souvent le pouvoir du body. Si vous mettez votre body sous une chemise, il vous maintiendra à la bonne température. De quoi vous tenir chaud et on adore l'association d'un gros pull en maille et d'un body en dentelle.

La fausse fourrure sans manches : elle joue le même rôle que la doudoune. Elle est également votre meilleur allié en période de fraîcheur. Qu'elle soit portée sur un manteau fin, un gros pull ou sur un perfecto, elle assure un effet très classe.

Le plaid à porter : c' est la solution de facilité. Associé à un manteau ou un pull d'hiver, il est aussi chaud que vous le souhaitez. Dès que vous avez trop chaud, il vous suffit de l'enlever et vice versa. De plus, ce plaid épais est superbe et donne du style à un look trop ordinaire.

Combinaisons de tenues d’hiver

Pour avoir ni trop chaud ni trop froid en hiver, c’est aussi faire les bonnes associations. Il faut trouver le bon équilibre sans faire de mauvais choix. Par exemple, si on décide de porter un gros pull sans manteau, il faut l’associer à une grosse écharpe. Pour ne pas en faire trop, vous pouvez porter une robe d’hiver avec un collant et un joli blazer. Et enfin, avec un col roulé, on la joue soft et on ajoute seulement un petit manteau.