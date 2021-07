Lidl met la pression aux fabricants d’aspirateurs avec ce nouveau produit révolutionnaire

Le moins que l’on puisse dire, c’est que personne n’aurait pu être en mesure de s’attendre à ce que Lidl frappe aussi fort en proposant à la vente un nouvel aspirateur révolutionnaire que l’on a pu découvrir dans le tout dernier catalogue qui vient de sortir. Il n’est pas rare en effet de voir l’enseigne allemande Lidl proposer des produits complètement dingues à la vente, mais personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer une seule seconde que l’on allait pouvoir voir de nouveaux produits dans le domaine de la maison et du rangement.

Pour cause, ces dernières semaines, il se trouve que Lidl a d’ores et déjà pu proposer des promotions assez dingues dans des domaines assez différents de celui-ci, et on aurait eu beaucoup de mal à comprendre pour quelles raisons l’enseigne allemande aurait pu vendre de nouveaux produits comme cet aspirateur qui va faire beaucoup parler de lui…

Il faut bien avouer que Lidl est encore une fois depuis plusieurs années maintenant une enseigne qui prend de plus en plus de poids dans le monde de la distribution, et on a pu le constater contre toute attente avec une très grosse annonce assez dingue sur les réseaux sociaux… Avec des catalogues que l’on découvre chaque semaine, Lidl n’hésite plus désormais à travailler dans tous les domaines, et cela peut parfois faire très mal, comme on a pu le découvrir d’ailleurs dans des images complètement hallucinantes sur des partages sur les réseaux sociaux…

Lidl met la concurrence à mal avec ce nouvel aspirateur à moins de 30 euros

C’est un très gros pavé dans la mare que Lidl a pu proposer en vendant un nouvel aspirateur que l’on va bientôt retrouver dans tous les magasins. En effet, à partir du jeudi 8 juillet, on va pouvoir retrouver un aspirateur unique en son genre dans tous les magasins de l’enseigne Lidl. Néanmoins, on sait d’ores et déjà qu’il n’y en aura vraiment pas pour tout le monde, et il faudra être vraiment très rapide pour profiter de cet aspirateur de la marque Parkside vendu aujourd’hui à un prix très attractif.

Il faut dire que pour pouvoir profiter d’un aspirateur qui peut à la fois aspirer la poussière mais aussi l’eau, c’est un avantage de taille par rapport à d’autres très grands concurrents de Lidl, notamment certaines grandes marques qui peuvent vendre des aspirateurs à plusieurs centaines d’euros aujourd’hui…

Quels sont les avantages de cet aspirateur vendu par Lidl ?

Certains pourraient clairement penser à tort que cet aspirateur qui est commercialisé par l’enseigne allemande Lidl n’en vaut vraiment pas la peine, mais on peut dire que la réalité est tout autre… En effet, il se trouve que cet aspirateur a d’ores et déjà séduit des milliers de français et d’autres personnes dans le monde qui ont pu avoir la chance de le tester lors d’une autre semaine où il était mis en vente. Contre toute attente, cela a été un vrai succès et on a même pu voir des vidéos de tests sur les réseaux sociaux pour pouvoir montrer que cet aspirateur était aussi efficace que ceux des grandes marques.

Avec une puissance de 1200 watts, cet aspirateur de la marque Parkside sera garantie 3 ans, et pourra aspirer jusqu’à 12 litres d’eau. Avec un prix à moins de 30 euros, certains professionnels qui travaillent notamment dans le bâtiment vont même pouvoir en profiter, car c’est un prix très attractif pour un bénéfice qu’ils ne retrouveront pas forcément chez d’autres concurrents. De plus, avec un aspirateur assez léger par rapport à son gabarit, cela en fait un atout de taille pour le transporter…