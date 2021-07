Lidl rafraîchit la saison estivale avec un ventilateur complètement incroyable

C’est encore une fois l’enseigne allemande Lidl qui a pu décider de faire beaucoup de bruit dans le monde de la grande distribution, et le moins que l’on puisse dire c’est que cela risque de faire plaisir à beaucoup de monde, notamment toutes les familles en France qui n’ont que très peu de moyens… En effet, depuis que la crise sanitaire liée au coronavirus a pu frapper le monde entier et notamment certains foyers qui se trouvent aujourd’hui dans le besoin, certains d’entre eux se trouvent malheureusement contraints de devoir faire face aux chaleurs de l’été avec la plus grande difficulté.

Si les français qui ne sont pas issus de la classe moyenne peuvent se permettre de s’offrir un appareil de climatisation pour pouvoir passer un bel été en toute tranquillité, ce n’est clairement pas le cas de tout le monde et on a d’ores et déjà pu lire des témoignages assez poignants sur le web et dans les médias de certains français qui se trouvent aujourd’hui dans le besoin avec une très grande souffrance qu’ils peuvent vivre alors au quotidien. Mais heureusement, ils vont pouvoir compter sur Lidl, l’enseigne de hard discount allemande, qui a pu décider de frapper très fort avec de nouvelles offres cet été pour faire plaisir à ceux qui n’ont que très peu de moyens.

Par le passé, on se souvient déjà de toutes les anciennes offres que Lidl avait pu proposer et cela avait même fait vraiment plaisir à certains qui ne pensaient pas que l’enseigne allemande allait frapper aussi fort, c’est le moins que l’on puisse dire. Mais avec la toute dernière offre que l’on a pu voir de la part de Lidl, cela devrait pouvoir faire plaisir à beaucoup de monde, et on imagine que dans les magasins dans les jours à venir, certains pourraient même venir très tôt pour en profiter !

Lidl propose un ventilateur à 16,99, un prix imbattable…

On savait par le passé que Lidl avait pu proposer d’autres produits pour passer un été bien plus tranquille, notamment dans le monde de l’alimentaire avec un four à pizza pour barbecue ou encore d’autres produits tous plus dingues les uns que les autres. Mais il en faut plus pour Lidl, et l’enseigne a décidé de ne pas s’arrêter là en proposant de nouveaux produits, et notamment un ventilateur incroyable, vendu à seulement 16,99 euros.

À ce prix là, vous allez pouvoir bénéficier d’un ventilateur qui vaut bien plus que cela si vous achetez un modèle similaire d’une grande marque. Mais cette fois-ci, Lidl va proposer cet article en exclusivité pendant un temps très limité, alors autant dire qu’il n’y en aura pas pour tout le monde. Avec ses deux vitesses de ventilation et son fonctionnement qui lui permet d’osciller, autant dire que la pièce dans laquelle il sera placé sera bien rafraîchie !

Des avantages complètement fous pour ce ventilateur Lidl

Si certains fans de l’enseigne Lidl se sont d’ores et déjà précipité sur les réseaux sociaux pour pouvoir témoigner leur enthousiasme, cela n’a rien d’un hasard. En effet, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’avec une disponibilité qui devrait arriver au 15 juillet, certains français qui ne sont pas encore partis en vacances vont pouvoir en profiter !

De plus, avec une garantie de trois ans, ce ventilateur Silvercrest de la marque de Lidl va pouvoir être maintenu en cas de problème : une véritable aubaine pour tous les consommateurs qui souhaitent aujourd’hui faire de belles économies et s’assurer d’acheter un ventilateur de très bonne qualité sans devoir se ruiner…