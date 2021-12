Sélection des meilleures marques de croquettes et pâté pour le bien être de votre chat !

Il existe de nombreux moyens de se procurer des croquettes pour chats, de très bonne qualité. Pour une meilleure digestion, il existe aujourd’hui des croquettes adaptées à chaque typologie de chat et qui allient le goût et des propriétés favorisant la digestion, car certaines races sont plus fragiles que d’autres.

Les croquettes pour chat

Spécialement conçues pour respecter la finesse des petites dents des félins domestiques, les meilleures croquettes sont une nourriture assez dure à croquer. Le chat ne les prend qu’une par une dans sa gueule et peut en manger 50 à 75 grammes par jour. Pour le chat, la meilleure croquette est relativement petite. Elle est présentée sous diverses formes selon les marques et les goûts afin de s’adapter à la taille de la gueule de votre félin.

Les croquettes sont destinées à nourrir le chat de façon équilibrée. Ce type de nourriture fait partie de la catégorie des aliments secs. Il faut donc prévoir un récipient d’eau en plus de la gamelle de croquettes. Les recettes de la meilleure croquette s’adaptent en fonction des besoins essentiels de votre animal et de ses conditions de vie afin de faciliter la digestion et de favoriser une bonne croissance.

Les pâtés

Les boîtes de pâtées sont généralement plus attirantes pour votre chat. En effet, les chats sont généralement plus attirés par l’odeur des pâtées que de celle des croquettes qui est quasi inexistante. Elles s’adaptent très bien pour des chats qui boivent peu puisqu’elles peuvent atteindre 80 % d’humidité.

Si vous optez pour les boîtes de pâtées, cela sera sans doute plus contraignant pour vous. Cela risque tout d’abord de vous revenir plus cher puisqu’il faudra une plus grande quantité pour atteindre la valeur nutritionnelle des croquettes. Elles s’abîment assez rapidement au contact de l’air et s’il fait chaud, elles risquent d’attirer les mouches. De plus, une fois qu’elles sont entamées, elles doivent être conservées au réfrigérateur si votre chat ne les a pas terminées.

Les meilleurs croquettes et pâtés

Chez les croquettes, c’est les Regular Fit 32 de Royal Canin qui remportent la première place pour la qualité de ses ingrédients et son apport performant en vitamines et minéraux. A noter aussi la bonne note des croquettes de 1 an et plus au poulet de marque à petit prix Whiskas.

On a également Lifelong aliment pour chats qui proposent de délicieuses croquettes au poulet, Advance veterinary Diets Qui offrent de parfaites croquettes contre les troubles digestifs. Il ya également Ultima croquettes pour un pelage brillant et une peau saine. Et bien d’autres encore.

Pour les pâtés, c’est Whiskas qui propose le meilleur produit avec sa sélection de poissons en gelée à seulement 2,70 €/kg.nnes. On a également Ultra Premium Direct, nourriture humide pour Chat Sans Céréales, Ziggy, pâtée pour chat complète et sans Céréales et IAMS Naturally, sachets fraicheurs pour chat adulte. Il est important de favoriser les boîtes et sachets pour chat à la plus forte teneur en viande.