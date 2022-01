Alexandra (Koh-Lanta) : la candidate est considérée comme libertine !

Décidément, l’émission de télé-réalité de TF1, Koh-Lanta, et ses différents candidats comme Alexandra ne cessent de passionner le public !

Dernièrement, les internautes ont beaucoup réagi suite à la présentation du portrait d’Alexandra de Koh-Lanta. En effet, elle a avoué être en union libre. Ce qui a poussé certains internautes à imaginer que la jeune mère de famille est une adepte du libertinage.

Une intrusion dans la vie privée des participants de Koh-Lanta

Depuis quelques années, la vie privée des participants à Koh-Lanta semble susciter particulièrement les fans de l’émission. C’est ainsi qu’Alexandra vient de créer un courant de réaction chez ces derniers à l’occasion de la présentation de son statut marital.

En effet, elle a été présentée comme en union libre avec un homme prénommé Hugo. La maman de deux petites filles a alors créé une sorte de petite polémique du fait que certains fans de l’émission faisaient l’amalgame entre « union libre » et libertinage ou encore polygamie.

Alexandra de Koh-Lanta met les points sur les I

Face à cet imbroglio, la maman de Lana et Fafali a jugé de devoir porter quelques explications. Elle a donc expliqué qu’elle se considère en union libre étant donné qu’elle n’est pas encore marié ni pacsée pour le moment. Elle attend juste que son compagnon décide de franchir le pas et de faire sa demande en mariage. Mais il n’est nullement question pour la mère de famille de libertinage ou encore de polygamie.

Cette mise au point faite, elle espère pouvoir continuer à vivre heureuse avec ses filles et son cher Hugo. Vous vous dites peut-être que ce n’est pas la première fois qu’Alexandra est le sujet de discussions polémique. Vous avez tout à fait raison. Il y a quelque temps, elle a essuyé quelques critiques sur son physique. Elle a répondu en disant qu’elle a parfaitement le droit d’être belle sur les réseaux sociaux et moche dans Koh-Lanta, ou l’inverse.

Dans tous les cas, Alexandra est consciente qu’elle est passée au crible en accédant au statut de star. Et elle n’hésite pas à apporter des explications si la situation devient confuse. Elle est donc devenue plus forte lorsqu’elle est jugée au quotidien.

