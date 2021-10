Dans quels cas avez-vous besoin d’utiliser les gouttières dentaires ?

En matière de soins dentaires, plusieurs méthodes sont envisagées pour donner satisfaction aux patients. Les gouttières dentaires sont utilisées par plusieurs personnes. Plus que l’esthétique chez certains, on parle de mesure sanitaire préventive et curative chez d’autres. Vous vous demandez certainement si vous avez aussi besoin d’une gouttière dentaire. Voici des informations utiles pour vous.

Pourquoi utilise-t-on une gouttière dentaire ?

Il n’est pas rare de constater que les dents soient mal alignées. C’est une situation qui empêche de les montrer en public. Cet aspect esthétique est parfois moindre que les problèmes de santé que le mauvais alignement des dents. Il y a souvent plus de difficultés à bien brosser les dents quand elles ne sont pas bien alignées. C’est un risque de la carie et même parfois des problèmes de digestion.

La gouttière dentaire vise à aligner les dents. On l’utilise aussi pour blanchir les dents. Dans certains cas, cela devient une nécessité pendant un soin. On l’utilise pour immobiliser les dents, les empêchant de bouger. En toute discrétion, vous pouvez les porter.

Le fonctionnement d’une gouttière dentaire

Les orthodontistes y font recours depuis un moment au détriment d’autres appareils. Sa fabrication est d’une technologie avancée. Elle est conçue au besoin et est à usage personnel. C’est d’ailleurs pourquoi elle est faite sur mesure.

Le spécialiste prendra les mesures de votre mâchoire et celles des dents avant la conception. On peut le confondre à un protège-dent. En dehors des moments du repas et des soins et brossages, elle se porte à temps ; le temps que durera votre traitement. Elle participe ainsi à la fiabilité des soins.

De quel type de gouttière avez-vous besoin ?

On en distingue quatre. La gouttière :

Occlusale ;

Orthodontique ;

De blanchiment ;

De fluoration.

La gouttière occlusale

Plus utilisée pour le cas de bruxisme. Elle permet de redresser les mauvais alignements de mâchoires.

La gouttière orthodontique

Selon le docteur Christophe Lequart, ce type de gouttière permet de redresser les dents. Avec plus de facilité, on repositionne les dents mal alignées dans une discrétion sans pareille.

La gouttière de blanchiment

Plus fréquente c’est dans le processus de blanchiment des dents qu’on l’utilise. Elle est conçue pour recevoir les gels de blanchiment des dents. En fonction du produit utilisé, elle se porte durant un temps déterminé souvent la nuit et pour une période déterminée par votre soignant.

La gouttière de fluoration

On le conseille souvent après un traitement radio thérapeutique de la face. C’est la prévention des caries qui est visée ici. Elle reçoit du gel hyper-fluoré pour protéger les dents.

Prix et entretien de la gouttière

Les prix varient selon le besoin et le type qu’on vous prescrira. Étant donné que sa conception est sur mesure, il n’y a que l’orthodontiste qui vous le fournira. Chez les malades de moins de 16 ans surtout, il y a un remboursement partiel par l’assurance maladie.

En ce qui concerne son entretien, il est recommandé de la nettoyer au moins une fois par semaine. Il faut procéder au changement de la gouttière orthodontique en fonction du déplacement des dents. Ce mouvement s’effectue souvent dans un intervalle de deux semaines.