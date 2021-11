Quels sont les aliments sains qui remontent le moral ?

Quand on parle de santé, l’attention est très souvent plus tournée vers le physique. Pourtant la santé mentale est très importante. Lorsque le moral est affecté, c’est tout le corps qui en souffre. Seulement qu’ici les symptômes sont difficiles à reconnaitre afin de proposer un traitement efficace. Opter pour certains aliments pour remonter votre moral.

La nourriture peut-elle améliorer le moral ?

C’est bien ce que proposent certains chercheurs. Ces derniers ont constaté que certaines personnes le font déjà, mais ne choisissent pas toujours des aliments sains. Dans la majorité des cas, les aliments choisis ont encore d’inconvénients sur le moral. Mais les consommateurs se bornent seulement à satisfaire leur ventre pour calmer le cerveau avec beaucoup de calories. Ce n’est pas la meilleure solution. On peut manger sain pour maitriser son humeur au lieu d’aller vers les excès ou la malbouffe.

Les aliments riches en oméga-3

On vous conseillera directement les poissons surtout gras comme le thon germon ou le saumon. Ce sont des aliments qui réduisent considérablement la dépression. Plusieurs recherchent reconnaissent le rôle capital des oméga-3 dans le développement du cerveau. Malheureusement l’organisme n’est toujours pas apte à en produire suffisamment.

Le chocolat noir et les aliments fermentés

Le premier est conseillé pour ses flavonoïdes qui participent activement à l’amélioration du flux sanguin en l’endroit du cerveau. Les autres jouent les intermédiaires entre les intestins et le cerveau. Les scientifiques parlent de la transformation des bactéries dans le processus de fermentation qui donne de l’alcool pour produire les probiotiques. Toutefois, les bières et certains pains ne sont pas concernés. Il faut donc privilégier les yaourts les kéfi en quantité raisonnable, de même que le kimchi et le kombucha. La modération vaut toujours mieux.

La banane

Elle existe en plusieurs espèces. Ce n’est pas un problème. Quel que soit l’espèce, la vitamine B6 est toujours présente. C’est pareil pour les fibres. C’est un fruit qui participe à la maitrise de votre humeur, en stabilisant la glycémie.

L’avoine

Cette céréale à fait l’objet d’une étude récente. Les personnes ayant participé ont témoigné de leur bonne humeur grâce à la consommation d’au moins 1,5 g de ces fibres chaque matin. L’avoie donne de l’énergie parce qu’elle contient du fer.

Les légumes, les noix et les graines

Premièrement, il faut reconnaitre que les antioxydants font du bien au cerveau. Ils permettent de gérer au mieux toute inflammation en rapport avec une dépression. La maitrise du stress favorise un mental fort dans le temps. Vous retrouverez les protéines qui participent à cette maitrise dans les noix et les graines. Il se produit du tryptophane et de la sérotonine pour améliorer votre humeur. La majorité des noix sont riches en zinc et sélénium selon les experts.

Les haricots et le café

On trouve les vitamines B dans les premiers et de la caféine dans le second. Les vitamines B sont connues pour leur rôle d’entretien des cellules nerveuses tandis que la caféine pour sa capacité de défatiguant. Elle nettoie les récepteurs cérébraux. Tous ces aliments, sont à consommer de façon saine et équilibrée malgré leurs vertus.