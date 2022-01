Si vous avez l’intention de vous mettre au sport, vous allez avoir besoin d’un petit accessoire qui vous permet d’enregistrer vos progressions quotidiennes. Les bracelets fitness répondent à vos besoins en vous accompagnant et en vous motivant. Les bracelets fitness sont disponibles en plusieurs modèles et à chacun ses propres particularités. Tout au long de cet article, nous allons voir les multiples modèles de bracelets et leurs caractéristiques.

Quel bracelet fitness choisir ?

Nous vous proposons ci-dessous les différents bracelets fitness disponibles.

Apple Watch Series 2 : l'Apple Watch Series 2 est résistante à l'eau, ce n'est pas seulement une excellente montre connectée, mais c'est aussi un excellent tracker de fitness car elle dispose du meilleur capteur de fréquence cardiaque. Elle est conçue pour les utilisateurs occasionnels et aussi pour les athlètes professionnels. Vous avez le choix entre plusieurs modèles ;

le bracelet Samsung Gear Fit2 supporte l'application de musique Spotify. Cette application permettant aux utilisateurs de télécharger leur musique préférée directement et de laisser leur smartphone dans le casier de la salle de sport. Vous avez le choix entre plusieurs couleurs ;

supporte l’application de musique Spotify. Cette application permettant aux utilisateurs de télécharger leur musique préférée directement et de laisser leur smartphone dans le casier de la salle de sport. Vous avez le choix entre plusieurs couleurs ; Polar M600 : Polar M600 intègre un excellent tracker d’activité sportive. L’un de ses principaux avantages est la présence d’un capteur GPS, la présence d’un capteur de fréquence cardiaque d’excellente qualité. Ce bracelet vous guide pendant l’exercice.

Sélection des meilleurs bracelets fitness

D’autres bracelets fitness sont disponibles sur le marché, vous trouverez :

cet appareil peut suivre toutes vos activités sportives de base telles que les pas, les calories consommées et brûlées, les distances ainsi que le temps de sommeil. Vous pouvez mettre l'appareil en sourdine dans le cas ou vous ne souhaiteriez pas entendre les sons des notifications ;

Misfit Ray peut également vous rappeler de faire un exercice que vous auriez pu louper. Le tracker fonctionne avec des batteries amovibles qui peuvent durer jusqu'à 6 mois avant de devoir être remplacées ;

Fitbit Blaze200 Fitbit Blaze est un puissant tracker d’activité qui peut complètement changer d’apparence si vous décidez de changer la couleur ou la forme du bracelet. Il existe de nombreux choix de bracelets en silicone, en cuir élégant ou en métal.

Pourquoi choisir le Polar A360 ?

Le Polar A360 Sports Tracker comprend de nombreuses fonctionnalités puissantes, un superbe design et une interface facile à utiliser. Il peut fournir de nombreuses informations sur votre condition physique, il fournit aussi des informations sur votre fréquence cardiaque. Le bracelet de l’A360 Sports Tracker est interchangeable.

Pourquoi choisir le Garmin Forerunner 230 ?

Le Forerunner 230 de Garmin est une montre conçue pour les coureurs et les athlètes. Cet appareil dispose d’un grand écran couleur lisible, d’un système GPS avec des cartes détaillées des itinéraires empruntés par l’utilisateur. Vous aurez la possibilité de recevoir les notifications sur votre smartphone.