Découvrez le mot universel pour attirer n’importe quel chat

Vous avez agrandi votre foyer en adoptant un nouveau compagnon à quatre pattes, en particulier un chat, et vous souhaitez que celui-ci vienne à vous avec un simple rappel ? Vous êtes surement déjà au courant que les chats sont très indépendants, mais il existe tout de même un moyen de faire venir ce dernier à vous. Pour cela, vous devrez lui apprendre à vous obéir, et bien que ce ne soit pas simple, il existe une technique pour lui faire comprendre cela !

L’indépendance des chats

Les félins sont très indépendants, et bien qu’ils soient très attachés à vous, en demande de câlins et de caresses, il gardera toujours son petit caractère, car comme on le dit souvent :

« On ne choisi jamais un chat, c’est lui qui vous choisi »

Faire obéir un chat n’est pas chose facile, comme le dit bien la citation, c’est lui qui décide. Il décidera alors à quel moment il veut venir vous voir, avoir de l’attention pour un câlin, ou même jouer. Si vous décidez de le forcer, alors vous risquez de l’énerver, et il pourra sortir les griffes !

Bien que celui-ci ait appris quelques règles de vies dans votre maison, comme le fait d’utiliser sa litière, ou de faire ses griffes sur un objet spécialiséil peut tout de même décider de vous ignorer pour beaucoup de choses, et cela, même s’il connaît parfaitement votre voix.

De nature solitaire, le chat n’a pas l’habitude d’obéir, et pourtant, dans certaines situations, cela peut être important, et notamment pour le rappel.



Le moyen de les faire venir à vous

Le rappel est le fait de faire venir votre chat à vous, en utilisant un mot ou un bruit. Dans certaines situations, cela peut être très important, notamment :

Si votre chat est dehors et que vous souhaitez le faire rentrer pour la nuit

Si celui-ci sort de chez vous alors qu’il ne devrait pas

Si vous avez besoin de le mettre dans une cage pour l’emmener chez le vétérinaire, par exemple.

Dans ces situations, et bien d’autres encore, un rappel efficace peut vous faire gagner du temps. En effet, il est pratiquement impossible d’attraper ou de récupérer son chat si celui-ci ne veut pas venir, et, lui courir après ne sera d’aucune utilité.

Ainsi, vous pouvez utiliser un mot spécifique pour le faire venir à vous, un mot que vous n’utilisez pas souvent, alors, quand il l’entendra, il en comprendra la signification. C’est à vous de choisir le mot, pour cela, privilégiez un mot court, et prenez une intonation de voix douce. Au fur et à mesure, et grâce aux récompenses, votre chat comprendra, à l’entente de ce mot, qu’il doit venir à vous.

Vous pouvez également utiliser un bruit, ou un son, qu’il sera en mesure d’identifier rapidement. Encore une fois, choisissez un son qui n’est pas régulièrement dans son quotidien.

L’importance de la récompense pour le dressage de votre chat

Pour que le dressage d’un chat fonctionne, il ne faut pas omettre de lui donner une récompense. De fait, lorsque vous utilisez votre mot pour l’appeler, et que ce dernier vient à vous, offrez-lui une petite friandise. Le chat est très intelligent, et il comprendra rapidement qu’à l’entente de ce mot, il gagne quelque chose.

Cependant, veillez à réserver ces récompenses à ces moments-là uniquement, sinon, tous vos efforts tomberont à l’eau !