On sait enfin ce que ressentent les chiens quand ils sont abandonnés, et c’est hallucinant !

Pendant très longtemps, on a cru tout savoir sur les chiens et les chats que l’on adore tant, et pourtant, la communauté scientifique a pu voir l’occasion de prouver, une fois de plus, que ce n’était pas du tout le cas.

Avec de plus en plus d’animaux qui peuvent vivre un vrai calvaire au quotidien, nul ne doute que cela risque bien de tout changer pour tous les propriétaires d’animaux qui ont pu récolter récemment des chiens ou des chats abandonnés.

Des animaux pas tout à fait comme les autres…

Certains diront clairement que les chiens ne ressentent pas grand-chose quand ils sont abandonnés, quand d’autres disent tout simplement qu’ils ont l’impression d’être complètement anéantis. Mais où se trouve la réalité finalement ?

Et bien, pour le savoir, vous allez devoir étudier scrupuleusement le comportement de votre petit animal de compagnie, car vous allez très rapidement vous rendre compte qu’il peut avoir des gestes assez fous quand il a pu être abandonné par le passé…

C’est, une nouvelle fois d’ailleurs, un vétérinaire qui a pu prendre la parole à ce sujet, et dire très haut et fort ce que tout le monde pouvait redouter par le passé… Ainsi, le vétérinaire Guillermo Rico n’a pas hésité à dire la réalité des choses en ce qui concerne les humeurs des chiens, et notamment quand ils peuvent être abandonnés par leurs maîtres.

Une absence lourde de sens pour les chiens…

Comme le vétérinaire Guillermo Rico a pu le souligner dans son étude, il se trouve que le chien a tout de même un esprit d’équipe qui va pouvoir l’amener à suivre une personne avec qui il a créé un lien assez fort. Avec notamment la capacité à se trouver une famille et à l’aimer, on se doute bien que tous les chiens qui n’apprécient pas vraiment avoir de proches se font en réalité assez rares…

D’ailleurs, dans les faits, il se trouve que les chiens auraient même besoin d’une figure de personne à respecter, comme une sorte de chef de foyer dans la maison ou dans l’appartement dans lequel ils peuvent vivre.

C’est donc tout à fait normal si les chiens craignent parfois de se faire gronder, notamment quand ils ont pu faire de très grosses bêtises… En revanche, jusqu’à présent, personne ne s’était vraiment demandé ce que ces animaux pouvaient ressentir quand ils étaient abandonnés.

Un système nerveux très différent du nôtre

Comme a pu le démontrer Laguna Cruz dans une récente étude, les chiens et les chats ne ressentent pas tout à fait les mêmes choses que nous en tant qu’humains. Pour bien le comprendre, l’ethnologue rappelle qu’il faut bien se rapprocher de leur système nerveux central qui n’agit pas du tout de la même façon que le nôtre…

Il semblerait, concrètement, que les chats et les chiens aient justement une certaine capacité à ressentir les choses, comme les émotions ou encore l’anxiété. Cela n’a donc rien d’étonnant si les chiens sont donc anxieux, apeurés, et n’ont que de mauvaises émotions quand ils sont abandonnés.

existe des études en neurosciences et en éthologie comportementale qui montrent que lorsque les animaux éprouvent ce genre d’émotions, les mêmes zones du cerveau sont activées que chez les hommes !

Par ailleurs, avec une dépression qui peut aussi très bien toucher les animaux et pas seulement les humains, on se doute bien que cela risque bien de tout changer pour toutes celles et ceux qui pensaient en avoir fini une bonne fois pour toutes dans leur apprentissage canin !