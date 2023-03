Ce chien se fait abandonner pour une raison hallucinante, toutes les affaires sont restées avec lui !

Si cela ne vous viendrait encore jamais à l’esprit d’abandonner un petit chien ou même un chat au bord de la route, et bien, vous allez être assez surpris de voir combien il peut parfois être très difficile de se lancer dans des actions qui peuvent paraître anodines, mais qui sont pourtant bel et bien là en France pour certains foyers.

Bien que l’on sache déjà que certains d’entre vous n’arriveront pas toujours à se lancer tant bien que mal dans l’adoption d’un petit animal, d’autres peuvent avoir au contraire de grandes difficultés à pouvoir les garder avec eux.

En revanche, il faut bien dire que tout cela aurait parfois pu bien mieux tourner avec notamment des situations économiques difficiles pour certains maîtres d’animaux. En effet, vous n’êtes pas sans savoir que la crise est passée par là, et pour ainsi dire, même certains produits comme les croquettes pour chats et pour chiens ont pu être très lourdement impactés par l’inflation.

En revanche, on imagine très clairement que cela ne constitue certainement pas une raison pour pouvoir une fois de plus abandonner un petit animal.

Someone has to recognize him. pic.twitter.com/9YuhzkbI3W

A man in Dallas, Texas driving a white SUV abandoned a dog on the side of the road.

Et pourtant, c’est une fois de plus sur les réseaux sociaux que l’on a pu avoir l’occasion de découvrir une situation que peu de personnes auraient pu imaginer par le passé, si bien que certains d’entre vous pourraient être assez surpris de voir comment tout cela peut être impacté à l’heure actuelle.

Vous allez notamment facilement remarquer combien il peut aujourd’hui être possible de vous lancer dans des démarches qui sont pourtant assez anecdotiques, mais qui ont toute leur importance pour des millions d’animaux qui peuvent aujourd’hui souffrir au quotidien.

🆘🔥SENIOR ALERT 🔥🆘 CHESTER 10 ys old #A292776 💔Prob ABANDONED bc end stage of HW disease.💔 Boxer mix Microchipped, no luck contacting owner. #Corpuschristitx will☠️on 3/14. Who will open home and heart to give him love and peace?🙏 #foster #pledge #adopt this old gentleman pic.twitter.com/tGAyjOzcEg

Autant le dire, il y a parfois certaines situations qui sont bien plus émouvantes que d’autres, et on a pu le voir une fois de plus avec cette très triste histoire d’un chien qui a pu se faire à donner du jour au lendemain par son maître.

En revanche, vous allez pouvoir vous étayer que l’on sait aujourd’hui huit raisons qui ont pu pousser aujourd’hui à cette situation pas comme les autres et qui fait pourtant vraiment froid dans le dos.

Please retweet, every day more and more pets are being abandoned, sadly many are being dumped by breeders, the neglect is beyond belief.

Mulan, now safe in #Bedfordshires, rescued from #Hertfordhsire UK. She is aged 1.

DETAILS https://t.co/eZi0xAkQ99#dogs #AdoptDontShop pic.twitter.com/grsTDm6DZP

— Animal Adoptions UK 🐕‍🦺🐈🐎❤️ (@AdoptionsUk) March 7, 2023