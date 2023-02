Votre clé a cassé dans la serrure ? On vous explique la méthode des serruriers pour vous débloquer

Si un jour votre clé se casse dans la serrure, utilisez ces astuces. Elles seront plus économiques que de faire appel à un serrurier.

Votre serrure est fragile et vous mettez beaucoup d’énergie en tournant la clé ? Il se peut que cette dernière reste coincée dans le trou. C’est une situation qui peut vous coûter cher et est pénible, surtout si vous n’avez pas plusieurs heures devant vous. Alors, avant de chercher à composer le numéro d’un serrurier disponible, testez ces astuces. Elles peuvent vous faire économiser des centaines d’euros et gagner en temps. Comme le dit clairement l’expression « Qui ne tente rien n’a rien. »

Pousser la clé de l’autre côté

Avant toute chose, vous devez savoir que ces astuces requièrent de la patience. En plus de cette compétence, soyez très concentré. Vous devez être minutieux pour résoudre cette situation. Soyez prudent et attentif, si vous ne l’êtes pas ou que vous souhaitez à tout prix forcer, le bout coincé à l’intérieur peut s’enfoncer encore plus loin dans la serrure. Si cela se produit, il vous sera alors impossible de régler le problème de vous-même. La seule possibilité sera de faire appel à un professionnel.

Revenons-en au fait et parlons de cette première astuce. C’est la plus simple à réaliser, toutefois, vous devez réunir ces trois conditions pour y parvenir.

Avec un double de la clé

Avoir une serrure double-face

Pouvoir accéder à l’autre côté de votre porte (par exemple, par le biais d’une terrasse ou une fenêtre ouverte)

Si toutes ces conditions sont réunies, alors c’est très simple. Il vous suffit de prendre la seconde clé, de l’insérer dans le trou afin de conduire la première clé à l’envers en la poussant. Malheureusement pour vous, si les trois critères ne peuvent pas être respectés, cette astuce vous sera tout simplement inutile. Pour autant, nous n’allons pas vous laisser sans solutions ! Il existe d’autres techniques pour résoudre ce souci.

L’utilisation d’un tournevis pour sortir le morceau

Si vous êtes très patient, vous arrivez surement à réussir cette opération. Pour ce faire, munissez-vous d’un tournevis. Au cas où vous seriez enfermé à l’extérieur, demandez-en un à l’un de vos voisins ou de faire appel à l’un de vos proches. Il faut que celui-ci soit le plus fin possible. Une fois trouvé, essayez de passer derrière une encoche dans le panneton en le positionnant par le bas.

Ainsi, vous pourrez faire levier sur la clé et la tirer légèrement, progressivement. Une fois à portée de main, récupérez-la avec une pince, une pince à épiler ou le bout de vos doigts si cela est faisable. Encore une fois, n’hésitez pas à solliciter vos voisins pour récupérer l’un de ces outils si besoin.

Une lame de scie sauteuse pour vous débloquer

Dans un magasin de bricolage (sauf si vous en avez à disposition) trouvez une lame de scie sauteuse ou de scie à chantourner. Celles-ci sont fines, dentées et longues, et ressemblent aux outils utilisés par les professionnels de cette situation.

Pour utiliser la lame, glissez-la dans la serrure avec les dents vers le bas, comme une clé ordinaire. Puis, tentez de la faire accrocher aux dents de votre clé. Une fois cette étape réussie, glissez-la vers l’extérieur, et vous serez libéré.

Vous doutez de vos capacités à y parvenir ? Alors, faites appel à un serrurier. Cela vous évitera d’endommager la porte.