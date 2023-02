Testez vos yeux et votre intelligence avec cette image cachée !

Les illusions d'optique sont un excellent moyen de tester et d'entraîner votre cerveau ! Avez-vous déjà essayer celle où il faut retrouver un chien sur une photographie ? À vous de jouer !

Certaines illusions d’optique sont très connues, et vous avez surement déjà été confronté à certaines d’entre elles durant votre vie. Ces illusions permettent de tester votre cerveau, de vous entraîner et de vous améliorer, mais certaines sont bien plus compliquées. Il existe des illusions très difficiles, que beaucoup de personnes n’arrivent pas à élucider.

Le but des illusions d’optiques

Les illusions d’optique, outre le fait d’être un moment de divertissement pour certaines personnes, sont également un excellent moyen d’entraîner son cerveau à réfléchir plus rapidement et à augmenter ses compétences en logique. Les illusions d’optique peuvent être de plusieurs natures, à savoir :

Les illusions d’optique psychologiques

Les illusions d’optique cognitives

Les illusions d’optique littérales

Ces dernières incitent notre cerveau à réfléchir de manière inhabituelle, elles donnent des fausses informations, ou des informations déformées qui compliquent donc notre compréhension. Cela provoque une perte de nos sens premiers. Pour contrer cela, il faut s’entraîner à résoudre des énigmes et des illusions fréquemment.

Les illusions sont très utilisées en médecine, et notamment par les thérapeutes cherchant de nouvelles approches pour leurs clients, mais également en sciences ou ces dernières aident les scientifiques à étudier le cerveau.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🇳🇱 Op Art Pictures by Amanda (@insta_opart)

L’illusion d’optique de l’objet caché dans une photo

Certaines illusions sont plus connues et plus difficile que d’autres. Connaissez-vous l’illusion du chien caché dans une photo ? Alors, la voici !

Dans cette photographie, seuls les génies arrivent à trouver le chien ! Pensez-vous y arriver ? Pour cela, vous devez vous concentrer, et surtout concentrer votre regard sur toutes les parties de cette photographie. Cette illusion est particulièrement difficile, et notamment à cause de la multitude d’informations visibles.

Pour compliquer ce challenge, vous pouvez également vous contraindre à respecter un délai. En faisant cela, vous entraînez votre cerveau à agir de manière rapide, en balayant visuellement tous les endroits de la photographie. Pour cela, nous vous conseillons de suivre une ligne directrice, afin de ne pas vous perdre.

En plus de tester votre rapidité, cette dernière fera appel à votre acquitté visuel, et à votre sens de l’observation en général. Votre cerveau doit être capable de détecter les différents objets dans le but de les identifier.

Découvrez le résultat de cette illusion d’optique !

Pensez-vous avoir réussi à résoudre cette illusion d’optique ? Cette dernière est assez compliquée, elle met en avant l’ensemble des capacités d’une personne. Voici le résultat :

Ainsi, certains trouveront rapidement la solution. Généralement, ce sont des personnes ayant l’esprit de logique très développé, habituer à résoudre des énigmes, casses-têtes et illusions d’optiques en tout genre. Cela a donc permis à leur cerveau de savoir rapidement s’adapter aux situations visuelles inhabituelles.

D’autres en revanche peuvent avoir beaucoup de mal à trouver le chien, et ainsi à résoudre l’énigme. La vision troublée par tous les objets présents sur la photo aura eu raison de leurs tentatives.

Cela ne démontre en rien l’intelligence d’une personne, il s’agit en grande partie d’entrainements fréquents. En effet, vous ne pourrez tirer que du positif au fait de vous entraîner régulièrement à résoudre des énigmes et des épreuves mentales. Sur internet, vous pourrez d’ailleurs en retrouver un très grand nombre ! « La volonté est l’intelligence et l’intelligence est la volonté. »