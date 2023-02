Du papier journal pour lutter contre le froid dans votre véhicule

On a tous un journal qui traine dans un coin et dont on ne sait pas quoi faire. Cette astuce vous donnera des idées !

Amateur ou amatrice de presse papier, cette astuce est faite pour vous. Et, même si vous ne l’êtes pas, vous avez sûrement un journal qui traîne dans un coin, que ce soit chez vous ou sur votre lieu de travail. En plus de lire l’actualité, les dernières nouvelles ou les avis de décès, il regorge de fonctionnalité que vous ne connaissez probablement pas. Avez-vous déjà vu une personne nettoyer ses vitres avec ? Ou en placer dans le réfrigérateur pour éliminer les mauvaises odeurs ? Ce sont des astuces pratiques et efficaces, comme celle que nous allons vous présenter aujourd’hui.

Luttez contre le froid dans votre voiture en nettoyant la buée avec du papier journal

Conduire avec un pare-brise dégagé est essentiel pour sa sécurité sur la route. C’est le cas également pour les vitres et le pare-brise arrière, afin d’être dans de bonnes conditions. Pour les nettoyer, il existe des centaines de solutions. Mais, certaines sont polluantes et d’autres agressives pour le verre et la carrosserie. Celle que nous vous proposons est simple, efficace et douce, au même titre qu’une microfibre. En plus de cela, elle est naturelle et vous permet de donner une seconde vie à du papier que vous n’utilisez plus.

Voici comment procéder pour rendre vos vitres éclatantes à l’aide d’un vieux journal :

Créez votre solution nettoyante. Pour cela, dans un vaporisateur, remplissez de l’eau chaude et ajoutez-y du liquide vaisselle

Versez dedans cuillère à soupe de vinaigre blanc.

Sur le verre, vaporisez votre produit

Nettoyez de façon circulaire pour éviter les traces à l’aide de votre papier

Rincez avec une eau propre

Pour essuyer le surplus, réutilisez votre outil miracle en l’utilisant en boule

Vos vitres seront comme neuves ! Si vous ne lavez pas souvent votre pare-brise, il se peut que la solution ne soit pas assez efficace. Comme on dit : « Faute avouée à moitié pardonnée ». Alors, assumez que vous n’êtes pas un professionnel dans ce domaine et faites des efforts en suivant ces conseils.

Le jus de citron pour un pare-brise sale

Pour venir à bout des tâches coriaces, le jus de citron est un bon ingrédient. En matière de nettoyage, il a largement prouvé ses propriétés. Si une personne s’est amusée à dessiner sur vos vitres, vous pourrez enlever ces traces rapidement. Pour réaliser ce conseil, mélangez trois centilitres de jus de citron avec une demi tasse de vinaigre blanc ainsi qu’un quart d’eau bien chaude. Avec une éponge douce, frottez les tâches puis essuyez avec le journal. En plus de retrouver de belles vitres, vous sentirez un doux parfum.

Le vinaigre blanc, produit incontournable

Présent dans toutes les recettes de nettoyage, le vinaigre blanc n’a plus besoin de faire ses preuves. Comme pour tous les carreaux, utilisez-le pour votre véhicule. La poussière ou la sève ne seront qu’un lointain souvenir. Pour ce faire, versez la moitié d’une tasse d’eau tiède et deux cuillères à soupe de vinaigre dans un récipient. Puis, vaporisez-le sur votre surface avant de commencer le nettoyage. Faites des mouvements circulaires à l’aide d’une page froissée pour enlever chaque trace.

Pour finir, essuyez avec une page sèche et vous verrez enfin clair. Sachez aussi que cette technique fera fuir les petites bêtes qui ne supportent pas l’odeur.