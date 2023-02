Voici comment préserver la batterie de votre smartphone avec cette astuce toute simple

Allonger la vie de votre téléphone, c'est faire perdurer sa batterie et on vous explique comment faire !

Ce n’est pas le premier téléphone que vous devez jeter à la poubelle car votre batterie est morte ? Pourquoi ne tient-elle pas la route, qu’est-ce que vous faites de mal ? Comparez à ce que vous pensez, vous avez toutes les cartes en main pour préserver un maximum la batterie de votre téléphone et cela facilement. Il vous suffit de revoir un peu vos habitudes et on vous explique en quoi et pourquoi faire.

Pourquoi faut-il préserver sa batterie de téléphone ?

Tout d’abord, une batterie bien entretenue permet de prolonger la durée de vie de l’appareil. Votre téléphone tiendra donc bien plus longtemps si vous y faites attention, mais ça c’est comme pour tout !

Ensuite, une batterie bien entretenue permet d’optimiser les performances de l’appareil. Si la batterie est faible, cela peut entraîner des lenteurs ou des bugs, ce qui peut être assez frustrant et énervant. Vous pensiez ne pas savoir d’où ça vient et pourtant…

Enfin, préserver sa batterie permet de limiter l’impact environnemental de son téléphone. Les batteries contiennent des substances dangereuses pour l’environnement, il est donc important de les utiliser de manière responsable pour minimiser leur impact.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ma Coque (@ma_coque)

Comment préserver sa batterie de téléphone ?

C’est plus simple qu’on ne le croit ! Pour préserver la batterie de votre téléphone, il vous faut éviter quelques mauvaises habitudes que vous aviez pu prendre par le passé.

Par exemple, évitez de charger la batterie à 100 % au risque de l’endommager sur le long terme. Il est préférable de la charger lorsque sa capacité tombe en dessous de 20% pour éviter de la surcharger. Par ailleurs, utilisez les chargeurs adaptez à votre téléphone ! Entre autre, celui qui vous a été donné à la réception de l’appareil.

Il est aussi préférable de ne pas laisser son téléphone en charge toute la nuit. En effet, vous n’allez faire que le « surcharger » une fois que celui-ci sera à 100%. Dormant paisiblement, vous ne serez pas là pour le débrancher et il s’endommagera en continue.

Enfin, n’hésitez pas à utiliser les fonctions d’économie d’énergie. Ces fonctions permettent de réduire la consommation d’énergie de l’appareil en désactivant les fonctions inutiles. C’est très conseillé pour économiser l’énergie et ainsi préserver votre batterie ! Désactivez aussi les applications inutiles pendant que vous y êtes, elles aussi nuisent à l’énergie de votre batterie.

Saviez-vous également que posséder un étui de protection protège la batterie des chocs et des rayures ? Maintenant, vous n’avez plus aucune excuse pour étendre la durée de vie de votre téléphone et le garder plus longtemps !

Combien de temps dure une batterie de téléphone ?

La durée de vie d’une batterie de téléphone dépend de plusieurs facteurs tels que le type de batterie, l’utilisation quotidienne de l’appareil et les soins apportés à la batterie. En général, une batterie de téléphone a une durée de vie d’environ 2 à 3 ans. Cependant, cette durée peut varier considérablement en fonction de l’utilisation de l’appareil.

Il existe deux types de batterie :

Les batteries lithium-ion . Ce sont les plus généralement utilisées et ont une durée de vie moyenne de 2 à 3 ans.

. Ce sont les plus généralement utilisées et ont une durée de vie moyenne de 2 à 3 ans. Les batteries nickel-cadmium (NiCd). Elles ont une durée de vie de 1 à 2 ans.

Dans les deux cas, ces batteries peuvent être préservées par une bonne utilisation et un bon entretien de l’appareil qu’elles habitent.