Une photo de la cuisinière avant de partir en vacances pour éviter les problèmes au retour

Si vous souhaitez partir en vacances l'esprit tranquille, nous vous donnons quelques conseils, et notamment celui de prendre en photo votre cuisinière, nous vous expliquons pourquoi.

C’est enfin le départ en vacances ! Le moment que vous avez attendu toute l’année pour pouvoir décompresser, vous reposer ou vivre des expériences extraordinaires et nouvelles. Mais, souvent, partir de chez soi représente une source de stress, entre la préparation des valises pour toute la famille, les documents à ne pas oublier ou encore les éventuels retards en direction de l’aéroport, nous nous sommes tous déjà demandé, une fois parti, si le logement était bien sécurisé. Pour effacer tout type de doutes, voici nos solutions.

Prendre en photo sa cuisinière : la solution pour partir l’esprit tranquille

Chacun a déjà ressenti une grande inquiétude, une fois arrivé à l’aéroport, ou parti sur la route depuis plusieurs heures, sur le fait d’avoir, ou non, éteint correctement sa cuisinière, pour éviter les risques de mésaventures. Pour avoir l’esprit serein, et partir en voyages la tête est le cœur reposé, prêt à profiter, nous vous conseillons de prendre des photos.

Prendre une photo de sa cuisinière avant de partir en vacances est une solution très efficace, elle vous permettra d’enlever tous les doutes possibles sur un potentiel oubli. En effet, en faisant cela, au moindre doute, vous pourrez vous rassurer en regardant la photo.

La gazinière est l’élément qui fait, généralement, le plus peur, dans un logement, oublier de l’éteindre peut causer de très gros dégâts.

Ainsi, avant de quitter votre maison ou votre appartement, prenez quelques instants pour faire les dernières vérifications, et prenez une photo de votre gazinière, en particulier des boutons de cette dernière. Ainsi, vous pourrez clairement voir sur cette dernière que les boutons sont bien en position OFF, ou sur 0. Vous pourrez, par conséquent, profiter de vos vacances, tant attendu.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vert-de-Gris | Julie & Nico (@vert_de_gris)

Nos conseils si vous vous inquiétez pour votre logement

Dans le cas où vous seriez déjà parti, à plusieurs heures de votre logement, et en incapacité de vous y rendre, mais que vous avez des doutes quant aux vérifications effectuées dans votre logement, vous pouvez demander à une personne de confiance de s’y rendre, afin de vous rassurer.

Pour cela, si vous en avez la possibilité, confier un double de vos clés à une personne de votre entourage, qui pourra se déplacer et effectuer ses vérifications pour vous.

Mais, pour vous éviter cet instant de panique, ou si vous ne pouvez pas confier vos clés, pensez aux photos !

Les choses à faire avant de partir en vacances

Avec la pression du départ, vous êtes susceptible d’omettre certaines vérifications avant de quitter votre logement, que ce soit pour quelques jours ou plusieurs semaines, voici quelques conseils pour être tranquille :

Débranchez l’ensemble de vos appareils

Vérifier que les robinets sont fermés

Videz votre frigo (si vous partez pour une longue période)

Jetez vos poubelles (sacs, filtre à café etc)

Éteindre votre gazinière

Vérifier le fonctionnement de votre détecteur de fumée

Toutes ses vérifications sont nécessaires, tant pour votre sécurité et celle de vos biens, que pour votre porte-monnaie. En effet, en débranchant l’ensemble de vos appareils électriques, par exemple, vous déduirez votre consommation énergétique. Même en veille, ces appareils consomment en permanence. Si vous partez plus longtemps, vous pouvez également débrancher votre réfrigérateur, mais attention à bien le vider et dégivrer avant !

Pour partir complètement serein, vous pouvez utiliser la même technique que pour la gazinière, et prendre de multiples photos avec votre téléphone, ainsi, vous ne laisserez plus aucune place au doute.