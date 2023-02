Une méthode simple pour se rappeler du calcul des pourcentages

Les mathématiques sont, pour beaucoup, très compliqué, et notamment et calculs mentaux. Aujourd’hui, la présence de la calculatrice sur tous les smartphones à encore plus réduit nos capacités de calcul mental. Des calculs que nous avons pourtant tous appris à l’école. Certains sont pourtant très utiles dans la vie de tous les jours, et notamment les pourcentages. Nous les croisons très souvent, au supermarché, en faisant les soldes ou autre ! Donc, savoir les calculer rapidement peut-être intéressant dans certaines situations, nous vous expliquons.

Un pourcentage : qu’est-ce que c’est ?

Nous voyons tous, quasi quotidiennement, des étiquettes ou inscriptions telles que : « -20% sur tout le magasin !« , et nous savons directement que cela signifie que tous les prix initiaux des produits seront réduits de 20%.

Le pourcentage est une fraction, il représente une proportion pour cent unités, le dénominateur est donc 100, que nous identifions grâce au symbole « % ». Nous pouvons utiliser le pourcentage pour différentes situations particulières :

Pour connaître la valeur d’une remise : par exemple, 20% de 40 euros.

Pour connaître une évolution : par exemple, une augmentation de 10% par rapport à une donnée, comme 50.

Pour connaître un rapport : par exemple, 30% de garçon dans une classe

Ainsi, ce sont des calculs que nous pouvons rencontrer très fréquemment, c’est pourquoi il est important de savoir le calculer de tête. Dans certaines situations, il se peut que l’on soit dénué de calculatrice !



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Les Maths sans maux de tête 😉 (@la_maths_inale_de_romain)

Une technique de calcul scolaire

Nous avons tous appris, à l’école, à calculer un pourcentage. Cela fait partie des apprentissages importants, dont on aura l’utilité tout au long de notre scolarité.

À ce moment-là, nous nous sommes tous demandés à quoi servirait l’apprentissage de tous ces calculs simples, tels que les multiplications, les divisions ou encore les fractions, une fois à l’âge adulte. En effet, nous possédons tous des calculatrices, ou bien des logiciels permettant de réaliser des calculs plus complexes, et pourtant, nous nous en servons au quotidien, parfois même sans s’en rendre compte. Il en est de même pour les pourcentages.

Ainsi, nous avons appris la règle des 3, également appelé le produit en croix, pour calculer cela, l’objectif étant de trouver le résultat « X » grâce à trois données. Si nous souhaitions trouver le résultat de 20% de 80, alors il faudra multiplier 20 par 80 puis diviser le tout par 100, donc le dénominateur.

Mais, en réalité, il existe une technique plus simple pour faire ce calcul de tête.

Une méthode simple et efficace pour le calcul des pourcentages !

Il existe une méthode bien plus efficace, pour calculer un pourcentage. Cette dernière étant plus simple, vous n’aurez pas de problèmes pour la retenir, et ainsi pouvoir calculer très rapidement sans sortir votre calculatrice. Pour reprendre l’exemple cité ci-dessus, si nous cherchons le résultat de 20% de 80, il vous suffira de prendre les deux premiers chiffres des données que nous possédons, à savoir 2 et 8, puis de les multiplier entre eux.

Grâce à ce calcul simple, nous obtenons le résultat de 20% de 80, à savoir 16.

Vous avez désormais une solution efficace pour trouver rapidement un résultat sans pour autant utiliser une aide extérieure. Nous vous conseillons d’utiliser des techniques de calcul mental le plus souvent possible, vous exercerez ainsi votre cerveau, et, au fur et à mesure du temps, vous utiliserez ces techniques sans même vous en rendre compte !