Cette astuce WhatsApp vous permet d’ajouter un contact sans avoir son numéro !

De nos jours, il faut bien le dire, les échanges de numéros de téléphone n’ont plus vraiment le vent en poupe. En effet, bien que certains n’hésitent pas à se recontacter par SMS ou par téléphone, il faut bien dire que cela n’est plus vraiment monnaie courante chez les jeunes. Si vous vous trouvez dans le cas où vous avez envie justement de faire de nouvelles rencontres, voilà qui pourrait donc tout changer pour vous !

Des rencontres difficiles à concrétiser pour les plus jeunes !

En effet, il n’est nullement question de penser à des situations où vous pourriez avoir du mal à joindre les deux bouts, car il ne s’agit en général que d’une simple rencontre que vous venez de faire et que vous souhaitez un peu approfondir.

Néanmoins, il faut bien être honnête sur le sujet : on constate que de plus en plus de personnes se trouvent justement en train de vivre ce type de situation, et cela peut poser de vrais problèmes pour certains d’entre vous. Comme vous allez le voir, il se trouve par ailleurs que cela peut souvent donner lieu à de vraies problématiques qui n’en finissent pas pour certains d’entre vous !

Pour bien s’en rendre compte, il suffit d’ailleurs de voir le nombre de fois où l’on a pu voir et entendre parler certains se lancer dans des débats sans fin pour recontacter une fille ou un garçon rencontré lors d’une soirée. Cela ne concerne donc pas seulement le réseau social WhatsApp, mais bien tous les réseaux sociaux comme Snapchat, TikTok, et bien évidemment Instagram pour certains d’entre vous !

C'est désormais possible de continuer à écouter des notes vocales tout en consultant d'autres échanges dans WhatsApp. Belle mise à jour ! #Astuce #Tech pic.twitter.com/RcZionjr4j — Joël Arsène Noumonvi (@jnoumonvii) April 9, 2022

Et pourtant, avec de plus en plus de modes de communication, on peut dire que les rencontres physiques sont parfois assez difficiles à programmer…

Une petite astuce sur WhatsApp qui pourrait tout changer…

Si on savait que le fameux réseau social qui avait été racheté par le propriétaire de Facebook avait encore plus d’une fonctionnalité à revendre, peu de personnes auraient pu imaginer une seule seconde que cela allait pouvoir aller aussi loin ! En effet, on constate que de plus en plus de personnes peuvent avoir parfois bien du mal à retrouver des personnes qu’ils ont pu rencontrer parfois dans une soirée, ou bien dans le cadre d’un cours, sans parfois la possibilité d’accéder à un numéro de téléphone.

Beaucoup ne le savent pas mais au niveau de vos discussions archivées, vous pouvez accéder aux paramètres d'archivage vous permettant de passer à l'ancien mode d'archivage si vous le désirez. #whatsapp #meta #astuce pic.twitter.com/F0Loa4dB6U — Petit Dèkpè 🇧🇯 (@petitdekpe) August 10, 2022

Heureusement, l’application WhatsApp vous permet aujourd’hui ni plus ni moins que de vous lancer dans vos aventures, avec notamment la possibilité de pouvoir prendre contact avec un proche même si vous n’avez pas encore son numéro.

Bien entendu, comme vous pouvez l’imaginer, c’est d’ailleurs une technique qui est assez peu utilisée à l’heure où nous pouvons écrire ces quelques lignes, tout simplement parce qu’elle est encore assez peu connue du grand public ! Et pourtant, elle pourrait bien changer complètement votre vie !

Astuce pour ÉVITER les groupes #WhatsApp indésirables 1. Confidentialité pic.twitter.com/3I8Pw8S1sC — Aᴍɪɴ – 🇳🇪 (@amin__Ne) December 10, 2020

Voici la méthode à suivre pour ajouter un proche sur WhatsApp sans son numéro

Si on savait que l’application n’avait pas encore sur son dernier mot, peu de personnes auraient pu penser que l’on allait découvrir une telle fonctionnalité sur la toile !

En effet, pour cela, il vous suffit tout simplement de sonner le QR code d’une autre personne, et cela vous permettra alors de m’ajouter en un rien de temps sur la plateforme ! Bien évidemment, cela ne sera donc pas possible avec tout le monde, et cela ne sera surtout pas possible sans le consentement de l’autre ! En revanche, cela peut faciliter la tâche de certains qui ne se souviennent pas de leur numéro…