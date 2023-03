On sait enfin à quoi correspond l’émoji cœur gros sur WhatsApp, un détail glaçant !

Il est de plus en plus fréquent de voir des hommes et des femmes abuser de leurs émojis, et pour cause, ces derniers sont assez pratiques ! En revanche, personne n’aurait pu imaginer une seule seconde que l’on allait découvrir autant d’émojis que cela il y a de cela tout juste quelques années.

Il faut dire que ces derniers sont assez nombreux sur nos smartphones, et on ne compte plus le nombre d’émojis que l’on peut retrouver chaque jour sur la toile avec certains usages que l’on ne soupçonne pas.

Des émojis qui ont des significations très diverses !

Pour bien s’en rendre compte, il suffit notamment de regarder les statistiques d’utilisateurs qui peuvent se tourner chaque jour vers des émojis tous plus étonnants les uns que les autres. En revanche, peu de personnes auraient pu penser que certains émojis allaient avoir des significations aussi particulières que celles dont on a pu entendre parler encore très récemment.

Comme vous allez le voir, il suffit parfois de faire quelques recherches pour trouver des idées d’émojis à utiliser, mais il est fréquent que certains d’entre vous ne les utilisent pas de la bonne façon.

D’ailleurs, parmi les émojis qui sont les plus utilisés de nos jours, on peut dire très clairement que certains d’entre eux sont plus explicites que d’autres !

Par exemple, le fameux émoji avec un cœur rouge est très souvent utilisé par les hommes et par les femmes en couple qui souhaitent témoigner de leur amour à un proche. En revanche, ce que l’on ne savait pas, c’est que les autres cœurs avaient d’autres significations assez étonnantes…

On sait enfin ce que veut dire l’émoji avec le cœur gris !

C’est sans aucun doute une question que vous vous êtes déjà posée par le passé, mais dont vous n’aviez jamais trouvé la réponse ! En effet, il faut bien dire que les significations d’émojis sont finalement assez rarement communiquées, si bien que certains pourraient même penser que la plupart des émojis n’ont vraiment aucune signification.

Et pourtant, on a notamment pu découvrir depuis le fameux portail Emojipedia, qu’il y avait bel et bien des significations assez importantes pour certains d’entre eux…

Avec l’émoji cœur gris, vous pensiez sans aucun doute que c’est notamment un cœur qui ne sert qu’à faire joli, et qui n’a donc pas vraiment d’autre intérêt… Et bien, contre toute attente, ce cœur gris veut bien dire quelque chose !

En effet,selon le fameux dire, il s’agit ni plus ni moins qu’un cœur qui peut marquer un événement dit « traditionnel », comme par exemple un événement lié à la morale ou à une doctrine. Mais en revanche, cela ne nous dit pas ce que les autres coeurs peuvent signifier, notamment le cœur blanc qui est assez proche que le cœur gris sur WhatsApp !

Le cœur blanc veut dire quelque chose de bien différent !

On pourrait parfois avoir tendance à confondre les cœurs blancs et les cœurs gris, mais en revanche, il faut savoir qu’il y a bien une différence entre ces deux émojis qui sont pourtant assez proches quand on les regarde de plus près…

En ce qui concerne l’émoji cœur blanc, on constate notamment que c’est un émoji que vous pouvez très bien envoyer à vos proches, notamment si vous voulez montrer votre affection ! En particulier, c’est un émoji que vous pouvez utiliser pour signaler un deuil, notamment quand quelqu’un vit une période assez compliquée et difficile dans sa vie…