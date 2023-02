Grosse arnaque en cours sur WhatsApp : n’ouvrez pas ce message qui pourrait vous détruire !

Alors que de plus en plus de français ont justement pu délaisser les SMS classiques pour se lancer plutôt dans les messages WhatsApp, cela pourrait bien les pousser à revenir en arrière.

En effet, avec notamment de plus en plus de fraudes qui peuvent avoir lieu chaque jour sur la toile, on se doute bien que rien ne va se passer comme prévu pour toutes celles et ceux qui voudraient enfin en profiter pour enfin discuter avec leurs amis et leurs proches.

Des arnaques qui se multiplient sur le web !

Il faut dire que ces toutes dernières années, nous avons souvent eu l’occasion de nous lancer dans des discussions passionnées à travers d’autres canaux que ceux que l’on retrouve d’habitude comme les SMS. Mais comment peut-on vraiment s’y prendre en sachant notamment que de plus en plus de personnes ont aujourd’hui du mal à vivre de ces situations toutes plus explosives les unes que les autres ?

Pour bien comprendre la situation, il faut d’abord se lancer dans une démarche de compréhension au sujet des nouvelles que l’on retrouve sur le web : il n’a jamais été aussi facile d’envoyer des messages et de pirater des informations. Mais est-ce vraiment la raison pour laquelle de plus en plus d’arnaqueurs se retrouvent tous sur cette application pas comme les autres ? Vous allez rapidement comprendre que cela n’a en fait rien d’anodin, bien au contraire…

Si on vous annonce suite à un sondage Air France que vous avez gagné des billets d'avion (à condition d'envoyer un message à X personnes sur WhatsApp), n'ayez aucun doute : c'est une arnaque. https://t.co/nTONYZ8jzE pic.twitter.com/DonR02G3sx — Signal-Arnaques (@SignalArnaques) November 7, 2022

WhatsApp est de nouveau visé par des tentatives de piraterie !

Si on aurait pu penser que les arnaques allaient avoir lieu sur d’autres réseaux sociaux comme Instagram ou encore Facebook, c’était très clairement sans compter sur ces arnaqueurs qui redoublent d’ingéniosité pour essayer de s’en sortir et ainsi essayer de tout faire pour avoir enfin la main sur les ordinateurs et les smartphones de leurs victimes.

Il faut dire que, bien généralement, c’est aussi une occasion en or pour eux d’accéder par la suite à des comptes bancaires et à d’autres informations qui pourraient bien leur rapporter gros.

#Martinique De nombreux jeunes martiniquais victimes d'une arnaque sur les réseaux sociaux Instagram et WhatsApp. https://t.co/2y8NrSZ0VJ pic.twitter.com/QYAj2lEZS1 — Martiniquela1ère (@Martiniquela1e) August 12, 2020

Et si WhatsApp est désormais visé par de plus en plus d’arnaques, dans les faits, on constate que cela n’a rien d’un hasard ! En effet, avec ce fameux réseau social qui ressemble aux SMS que l’on peut avoir tendance à recevoir de la part de nos contacts les plus proches, personne n’aurait tendance à se douter une seule seconde que cela allait pouvoir poser de vrais problèmes…

Un lien envoyé qui pourrait tout changer…

Il en faut parfois très peu pour se rendre compte que la situation d’une personne peut se retrouver complètement ruinée suite au flic sur un simple message. Comme vous allez le voir, avec notamment de plus en plus de français qui vivent dans des situations toutes plus écoles les unes que les autres, d’autres peuvent avoir du mal à s’en sortir, même en cumulant des emplois ou en faisant des efforts assez fous sur leurs dépenses.

#CyberSecurité #Arnaques

(1/x) Je vois passer cette arnaque Leroy Merlin depuis quelques jours sur whatsapp pic.twitter.com/CKgjXh0CTf — Jimmy (@passemardj) June 8, 2022

En revanche, si on savait d’ores et déjà que la situation allait pouvoir s’améliorer de la sorte, était sans compter sur ces arnaques sur le fameux réseau social racheté par la maison mère de Facebook il y a de cela tout juste quelques années maintenant

N’ouvrez pas le fichier wp20(.)ru que vous recevez sur WhatsApp !

Vous l’avez compris, désormais les grosses arnaques se font sur WhatsApp, et cela passe essentiellement par ses liens frauduleux ! Parmi eux, on retrouve notamment un lien qui circule sur de plus en plus d’appareils qui se font pirater et qui font très mal !

On peut notamment citer ce fameux lien avec une extension en .ru qui pourrait faire penser à une carte envoie pour un anniversaire ou pour un autre événement, mais qui est en remontre un virus qui pourraient tour vous dérober !