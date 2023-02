Pourquoi ces français retirent tout leur argent de leur compte courant ces derniers jours ?

Si vous faites attention à ces français qui dépensent leur argent d’une façon spectaculaire, vous n’avez peut-être pas entendu cette histoire encore… En effet, on constate que depuis que l’inflation ne cesse de faire du bruit, les français ont des comportements parfois assez étonnants avec leur argent.

Pour bien s’en rendre compte, il suffit par ailleurs de voir les différents comportements et les témoignages sur les réseaux sociaux qui se font de plus en plus nombreux en ce moment même.

Des français qui n’arrivent plus à épargner depuis des années !

Bien que certains d’entre vous aient d’ores et déjà pu entendre parler de tendances bancaires qui ont pu changer, et bien on constate que cela a pu aller encore plus loin dernièrement, n’en déplaise à tout ce que l’on aurait pu penser.

En effet, vous n’êtes d’ailleurs pas sans savoir qu’avec les dernières décisions du gouvernement dont on a pu entendre parler récemment, il faut surtout changer des comportements que vous pourriez avoir avec votre argent…

Et pour cause, vous avez forcément pu entendre parler que les banques ont encore pu montrer qu’elles avaient plus d’un tour dans leur sac ! Pour bien comprendre la situation, il faut d’ailleurs se rendre à l’évidence et voir comment vous allez pouvoir vraiment en profiter, à l’heure où de plus en plus de personnes en France ne se privent plus pour épargner, sans forcément utiliser leur compte épargne.

Arrêts maladie, bouclier tarifaire, Livret A… Ce qui change au 1er février – https://t.co/3HWefacSdi

La fin des arrets maladie derogatoires, la prolongation du bouclier tarifaire, la hausse du prix des peages… Tour d'horizon de ce qui change au 1 er fevrier 2023.Voir la so… pic.twitter.com/kQ0EkXN6FT — Robot De l'Info (@RDelinfo) January 28, 2023

Les banques réagissent suite à cette annonce qui fait du bruit…

Alors que l’inflation ne cesse de prendre une ampleur de plus en plus considérable, on a pu constater que les français se trouvent au plus mal financièrement, notamment toutes celles et ceux qui peuvent cruellement manquer de moyens ! Et pourtant, face à cette situation, les banques ont pu alors prendre une décision qui peut paraître assez dingue et inattendue, mais comment allez-vous pouvoir en profiter ?

Et bien, pour le savoir, il va falloir vous intéresser de très près aux différences que l’on peut voir aujourd’hui sur les différents marchés… En effet, si vous avez peut être laissé traîner votre vieux Livret A ou encore voté copte de Développement Durable, il va falloir peut être prendre une nouvelle décision ! Pour bien s’en rendre compte, il suffit par ailleurs de voir les taux qui ont pu être remis en cause ces toutes dernières semaines, mais est-ce en votre faveur ?

Ces français placent leur argent sur ces comptes très juteux !

C’est une fois de plus l’annonce du ministre de l’économie, en la personne de Bruno Le Maire, que l’on a pu constater que cela allait pouvoir faire beaucoup de bien à des millions de français ! En effet, il se trouve que certains français avaient pu décider depuis quelques années qu’ils n’utilisaient plus du tout leur livret A car le taux était jusqu’à présent assez ridicule.

Il faut bien dire que les 0,75% d’intérêts ne faisaient pas vraiment envie à toutes celles et ceux qui avaient de quoi mettre un peu d’argent de côté. Mais désormais, avec un placement qui va pouvoir grimper en flèche à 3% avec un rendement net au mois de février, cela pourrait bien tout changer !

En effet, c’est ni plus ni moins que 55 millions de français qui vont pouvoir en profiter alors que l’on avait déjà pu constater que peu d’entre eux osaient ouvrir un compte en banque comme celui-ci, même s’il ne demande qu’un placement de départ de 10 euros au total…