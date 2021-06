Delphine Jubillar : les propos insoutenables de son fils de 6 ans bouleversent la toile…

C’est une nouvelle qui est assez horrible et même assez terrifiante que l’on a pu apprendre en ce qui concerne Delphine Jubillar. En effet, la jeune femme est disparue depuis maintenant plusieurs mois et elle n’a pas donné un seul signe de vie. On a pu voir dans les médias que ses proches étaient vraiment tous déterminés pour savoir la vérité quoi qu’il en coûte, même si cela pourrait prendre un temps assez considérable.

Pour certains français, cette affaire assez sordide qui concerne Delphine Jubillar fait vraiment froid dans le dos. En effet, il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne des nouveaux rebondissements complètement dingues en ce qui concerne cette affaire terrible qui a fait un bruit incroyable dans le monde médiatique. À l’heure où certains français pensent d’ailleurs que cette affaire pourrait bien être liée à d’autres affaires en France, on a pu apprendre que le fils de la jeune femme avait fait une dernière déclaration qui est assez étonnante et que personne n’aurait pu imaginer lire un jour.

En effet, ayant un jeune enfant de seulement six ans, celui-ci a pu prendre la parole récemment, et les éléments du dossier que l’on a pu découvrir en ce qui le concerne font vraiment froid dans le dos, c’est le moins que l’on puisse dire. À l’heure où les affaires en France se multiplient, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que certaines femmes en France disparaissent de la sorte. C’est un très gros drame pour les proches, mais également pour toutes celles et ceux qui vivent des histoires assez similaires en France et partout dans le monde.

Delphine Jubillar : une histoire terrifiante en pleine crise…

Avec la crise sanitaire liée au coronavirus, on peut dire que rien n’est fait pour pouvoir faciliter le bon déroulement de cette histoire qui est assez tragique, il faut bien le dire. Néanmoins, a l’heure où la jeune femme a pu disparaitre, les détails que l’on peut voir apparaitre de plus en plus dans les médias sont assez sordides, et on se demande bien ce qui a pu se passer du jour au lendemain pour que sa disparition intervienne de la sorte.

DISPARITION DE DELPHINE JUBILLAR Les clés d’une énigme Un mois après la disparition, les enquêteurs sont convaincus qu’une tierce personne est impliquée. Plusieurs pistes sont explorées @jmdecugis, @VGautronneau, @jpham_le @le_Parisien

👉https://t.co/Ge37frCqZC pic.twitter.com/nLY7xVa2xP — ePresse (@ePressefr) January 11, 2021

Il se trouve qu’il est très rare que les mamans partent du jour au lendemain sans ne laisser aucune trace, et on se demande bien ce qui a pu pousser Delphine Jubillar la jeune femme à disparaitre. À l’heure où nous écrivons ces lignes, personne ne sait ce qu’il a pu se passer, et c’est avec la plus grande tristesse qu’à cette occasion, le fils de Delphine Jubillar a pu prendre la parole pour faire que déclaration assez étonnante, c’est le moins que l’on puisse dire. Après plusieurs mois, il a enfin pu décider de sortir du silence et de parler de sa maman qui est aujourd’hui disparue : un témoignage qui est vraiment poignant et que certains journalistes ont eu beaucoup de difficultés à retranscrire.

Le fils de Delphine Jubillar prend la parole pour la première fois

Le jeune enfant de Delphine Jubillar a donc pu prendre la parole, et on peut dire que même s’il a pu entendre ses parents se disputer par le passé, il n’a rien constaté le soir de sa disparition.

Alors que l’on aurait pu penser à un fait-divers où une dispute aurait pu être la cause d’un acte vraiment terrible, cela ne laisse malheureusement aucune nouvelle piste pour les enquêteurs, même si pour le moment les experts espèrent quand même retrouver la trace de Delphine Jubillar.