Familles nombreuses, la vie en XXL : scandale, Amandine Pelissard balance tout sur sa fausse couche

Alors que les rumeurs autour de cette émission ne cessent d'affluer de plus en plus, personne n'aurait pu être en mesure de s’imaginer qu'Amandine Pelissard allait pouvoir faire parler d'elle avec des déclarations complètement dingues au sujet de sa fausse couche, c'est le moins que l'on puisse dire.

Il faut dire que ces derniers mois ont été assez difficiles et on peut même penser que cela aurait pu clairement démoraliser Amandine Pélissard, ce qui serait totalement compréhensible…

En effet, on a pu voir d’ores et déjà plusieurs millions de mères de familles vivre par la suite des situations vraiment insoutenbales, où certaines d’entre elles pensaient ne plus pouvoir avoir d’enfant par la suite, ce qui reste un drame vraiment terrible…

Mais à l’heure où on ne cesse d’entendre parler de rumeurs complètement dingues autour de la jeune maman qui a pu par le passé être dans la tourmente, certains internautes ont vraiment été très surpris de voir qu’Amandine Pélissard n’avait vraiment pas froid aux yeux : elle a pu oser prendre la parole malgré la situation difficile et même particulièrement intenable dans laquelle elle peut se trouver. Pour certaines personnes, c’est vraiment la douche froide, car on aurait pu être en mesure d’imaginer que la jeune maman allait pouvoir arrêter de communiquer après avoir vécu ce drame qui est vraiment terrible à vivre pour elle et pour toute sa famille.

Avec une pression médiatique sans aucun précédent, cela a pu être une épreuve vraiment terrible pour elle, et on sait d’ailleurs que certaines femmes auraient très bien pu imaginer ne pas communiquer sur cette épreuve assez compliquée et même très difficile à vivre, comme on a pu le voir par le passé avec des révélations qui se sont faites beaucoup plus tardivement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pellissard Officiel TF1 (@famille.pellissard.tf1)

Amandine Pelissard fait une déclaration choquante après sa fausse couche

Alors que certains téléspectateurs de l’émission Familles nombreuses, la vie en XXL sont encore sous le choc après l’annonce de la fausse couche de la mère de famille, on a pu voir que cette dernière a réussi à se relever pour pouvoir lancer un nouveau message que personne n’aurait cru voir sur les réseaux sociaux : avec une telle surprise, certains se sont pris à croire que la jeune maman allait pouvoir profiter à nouveau de la vie et voir le futur avec un peu plus de joie et de bonne humeur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pellissard Officiel TF1 (@famille.pellissard.tf1)

En effet, on a pu être très surpris de voir qu’elle avait réussi à se relever en aussi peu de temps, et c’est même très admirable de sa part, car on sait que certaines femmes n’arrivent pas à se remettre d’un tel événement traumatisant qu’au bout de certains mois, quand ce n’est pas tout simplement au bout de plusieurs années. Avec son message où elle parle clairement de voir l’avenir avec le sourire, certaines personnes ont pu désormais arrêter de critiquer violemment Amandine Pélissard, comme on a pu le voir ces dernières semaines…

Familles nombreuses, la vie en XXL : Amandine Pélissard subit un flot de critiques violentes

Il y a de cela maintenant plusieurs semaines, personne n’a cessé de critiquer assez violemment la mère de famille très reconnue dans l’émission de téléréalité Familles nombreuses, la vie en XXL. En effet, avec des suppositions sur des opérations de chirurgie esthétique, la jeune maman n’a pas arrêté d’être dans la tourmente.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pellissard Officiel TF1 (@famille.pellissard.tf1)

Mais il en faut plus pour l’impressionner, et on peut clairement dire que malgré son choix de vie qui est très controversé, Amandine Pelissard ne se laisse clairement pas impressionner par toutes les remarques qu’elle peut être en mesure de subir au quotidien…