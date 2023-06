Quelles sont les options de lentilles de contact disponibles pour corriger la presbytie ?

La presbytie est un trouble courant de la vision qui se produit généralement avec l’âge et qui affecte la capacité de l’œil à se focaliser sur les objets proches. Si vous êtes atteint de presbytie et que vous préférez les lentilles de contact pour corriger votre vision, il existe plusieurs options disponibles.

Voici les principales options de lentilles de contact pour corriger la presbytie. Vous allez vous rendre compte qu’il existe plusieurs types de lentilles pouvant soulager efficacement votre presbytie.

Lentilles multifocales : Les lentilles multifocales sont spécialement conçues pour fournir une correction à la fois pour la vision de près et la vision de loin. Elles sont dotées de différentes zones optiques qui permettent à l’œil de se focaliser sur des distances variées. Les lentilles multifocales sont disponibles en versions souples et rigides. Les lentilles multifocales souples sont les plus couramment utilisées et offrent un confort accru, tandis que les lentilles multifocales rigides peuvent offrir une vision plus nette.

Lentilles bifocales : Les lentilles bifocales sont similaires aux lentilles multifocales, mais elles comportent seulement deux zones optiques distinctes : une pour la vision de près et une pour la vision de loin. La transition entre ces deux zones se fait généralement de manière abrupte, ce qui peut nécessiter une période d’adaptation pour s’habituer à la différence de focalisation.

Lentilles monovision : La monovision est une option dans laquelle un œil est corrigé pour la vision de près et l’autre œil pour la vision de loin. Cette configuration permet à l’œil dominant de se concentrer sur les objets éloignés, tandis que l’œil non dominant se concentre sur les objets rapprochés. Cela peut nécessiter une adaptation pour s’habituer à la différence de focalisation entre les deux yeux, mais de nombreuses personnes s’adaptent bien à cette configuration et trouvent une bonne vision à différentes distances.

Lentilles à port journalier : Les lentilles à port journalier sont conçues pour être portées pendant la journée, puis jetées après utilisation. Elles offrent un confort et une commodité élevés, car il n’est pas nécessaire de les nettoyer et de les entretenir régulièrement. Les lentilles à port journalier sont disponibles en versions multifocales, bifocales ou monovision, selon les besoins spécifiques de correction de la presbytie.