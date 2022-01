Nettoyer sa salle de bain n’est clairement pas amusant. Le nettoyage du carrelage de la salle de bain l’est encore moins. Il est en effet très salissant et requiert un entretien fréquent. C’est pour cela qu’il existe de nombreuses astuces pour le nettoyage du carrelage de la salle de bain. Si vous voulez savoir comment entretenir régulièrement le carrelage de votre salle de bain ou comment faire un nettoyage en profondeur du carrelage de votre salle de bain, alors cet article est pour vous.

Nettoyer le carrelage de sa salle de bain avec du détergent

Le carrelage de la salle de bain est souvent exposé aux taches. En effet, nous remarquons souvent la formation de calcaire ou de taches noires ou blanches sur le carrelage mural ou le carrelage du sol. C’est pour cela qu’il est nécessaire d‘entretenir son carrelage régulièrement. Pour un nettoyage régulier, vous pouvez utiliser un détergent à condition que ce soit un détergent au PH neutre. Le nettoyage régulier avec un autre détergent risque de rendre votre carrelage terne. Le liquide de vaisselle fait bien l’affaire. Vous pouvez ainsi nettoyer le carrelage de votre salle de bain avec le liquide vaisselle en seulement quelques étapes :

Remplir un seau avec de l’eau chaude ou tiède ;

Mettre quelques gouttes du liquide vaisselle dans le seau d’eau ;

Frotter le carrelage avec une éponge ou un balai ;

Rincer à l’eau claire.

Après avoir rincé le carrelage, vous constaterez qu’il est propre et brillant. Vous pouvez nettoyer le carrelage de votre salle de bain deux à trois fois par semaine si elle n’est pas très salissante. Cependant, si vous êtes nombreux à utiliser la salle de bain, il est conseillé de la nettoyer tous les jours.

Nettoyer le carrelage de sa salle de bain avec du bicarbonate de soude

Si votre carrelage de salle de bain n’a pas été nettoyé depuis un bon moment, vous devez sûrement constater qu’il a gardé quelques graisses de savon ou de shampoing. Un nettoyage profond s’impose alors. Pour nettoyer en profondeur le carrelage d’une salle de bain, vous pouvez utiliser du bicarbonate de soude. Très connu pour ses propriétés détergentes, le bicarbonate de soude permet d’élever toutes les taches et d’assurer une brillance à votre carrelage. Pour ce faire, mélangez une petite quantité de bicarbonate (200 grammes environ) à de l’eau tiède jusqu’à la formation d’une pâte. Etalez la pâte sur le carrelage en vous focalisant sur les zones les plus sales et laissez agir le mélange pendant environ deux heures. Frottez le carrelage à l’aide d’une éponge, puis rincez abondamment à l’eau claire. Vous constaterez que les taches ont disparu et que le carrelage est brillant après avoir utilisé le bicarbonate de soude. Cette astuce est aussi efficace pour nettoyer la baignoire ou le lavabo.

Nettoyer le carrelage de sa salle de bain avec du vinaigre blanc

Une autre astuce pour nettoyer le carrelage de sa salle de bain si elle nécessite un nettoyage profond est l’utilisation du vinaigre blanc. Ce produit naturel est connu pour être l’allié du nettoyage, mais il est aussi connu pour avoir des propriétés naturelles est saines. Ainsi, vous pouvez l’utiliser sans avoir peur des effets nocifs sur votre santé puisqu’il ne contient aucune composante chimique. Pour le nettoyage du carrelage de votre salle de bain, il suffit de mélanger une cuillère de vinaigre blanc à un litre d’eau s’il s’agit d’un nettoyage régulier. En revanche, s’il s’agit d’un nettoyage en profondeur, vous pouvez mettre directement le produit sur une éponge humide. Puis, frottez votre carrelage et rincez à l’eau claire.